Informations sur le prix de Boji (BOJI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) +8.07% Variation du prix (7 j) +8.07%

Le prix en temps réel de Boji (BOJI) est de --. Au cours des dernières 24 heures, BOJI a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BOJI est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BOJI a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +8.07% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Boji (BOJI)

Capitalisation boursière $ 12.85K$ 12.85K $ 12.85K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 12.85K$ 12.85K $ 12.85K Offre en circulation 999.81M 999.81M 999.81M Offre totale 999,806,138.28034 999,806,138.28034 999,806,138.28034

La capitalisation boursière actuelle de Boji est de $ 12.85K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BOJI est de 999.81M, avec une offre totale de 999806138.28034. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 12.85K.