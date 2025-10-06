Tokenomics de Boji (BOJI)
Informations sur Boji (BOJI)
boji’s on the Blockchain!
Who is boji? Boji is a Kangal dog from Istanbul known for riding metros, trams, and ferries all on his own. Calm, smart, and friendly, he’s become a symbol of the city’s spirit and a beloved icon of urban freedom.
Join us as we grow, build, and take BOJI beyond the moon.
$BOJI is a meme coin with no intrinsic value, no promises, and no expectation of financial return. It was created purely for entertainment and community vibes. This is not financial advice. Always do your own research.
Tokenomics de Boji (BOJI) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Boji (BOJI) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BOJI qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BOJI pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BOJI, explorez le prix en direct du token BOJI !
Prévision du prix de BOJI
Vous voulez savoir dans quelle direction BOJI pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de BOJI combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
