Informations sur le prix de Bitecoin (BITE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.051432$ 0.051432 $ 0.051432 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) -16.73% Variation du prix (7 j) -16.73%

Le prix en temps réel de Bitecoin (BITE) est de --. Au cours des dernières 24 heures, BITE a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BITE est $ 0.051432, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BITE a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de -16.73% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Bitecoin (BITE)

Capitalisation boursière $ 91.83K$ 91.83K $ 91.83K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 91.83K$ 91.83K $ 91.83K Offre en circulation 420.69M 420.69M 420.69M Offre totale 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Bitecoin est de $ 91.83K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BITE est de 420.69M, avec une offre totale de 420690000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 91.83K.