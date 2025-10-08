Informations sur le prix de Bitcicoin (BITCI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00002817 $ 0.00002817 $ 0.00002817 Bas 24 h $ 0.00003478 $ 0.00003478 $ 0.00003478 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00002817$ 0.00002817 $ 0.00002817 Haut 24 h $ 0.00003478$ 0.00003478 $ 0.00003478 Sommet historique $ 0.120568$ 0.120568 $ 0.120568 Prix le plus bas $ 0.00002197$ 0.00002197 $ 0.00002197 Variation du prix (1 h) -0.04% Changement de prix (1J) -6.29% Variation du prix (7 j) +1.04% Variation du prix (7 j) +1.04%

Le prix en temps réel de Bitcicoin (BITCI) est de $0.00002842. Au cours des dernières 24 heures, BITCI a évolué entre un minimum de $ 0.00002817 et un maximum de $ 0.00003478, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BITCI est $ 0.120568, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00002197.

En termes de performance à court terme, BITCI a évolué de -0.04% au cours de la dernière heure, -6.29% sur 24 heures et de +1.04% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Bitcicoin (BITCI)

Capitalisation boursière $ 240.31K$ 240.31K $ 240.31K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 591.72K$ 591.72K $ 591.72K Offre en circulation 8.45B 8.45B 8.45B Offre totale 20,817,970,797.0 20,817,970,797.0 20,817,970,797.0

La capitalisation boursière actuelle de Bitcicoin est de $ 240.31K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BITCI est de 8.45B, avec une offre totale de 20817970797.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 591.72K.