Informations sur le prix de Basenji (BENJI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0097207 $ 0.0097207 $ 0.0097207 Bas 24 h $ 0.01112858 $ 0.01112858 $ 0.01112858 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0097207$ 0.0097207 $ 0.0097207 Haut 24 h $ 0.01112858$ 0.01112858 $ 0.01112858 Sommet historique $ 0.104985$ 0.104985 $ 0.104985 Prix le plus bas $ 0.0085435$ 0.0085435 $ 0.0085435 Variation du prix (1 h) -1.70% Changement de prix (1J) -10.75% Variation du prix (7 j) +9.73% Variation du prix (7 j) +9.73%

Le prix en temps réel de Basenji (BENJI) est de $0.00973272. Au cours des dernières 24 heures, BENJI a évolué entre un minimum de $ 0.0097207 et un maximum de $ 0.01112858, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BENJI est $ 0.104985, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0085435.

En termes de performance à court terme, BENJI a évolué de -1.70% au cours de la dernière heure, -10.75% sur 24 heures et de +9.73% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Basenji (BENJI)

Capitalisation boursière $ 9.73M$ 9.73M $ 9.73M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 9.73M$ 9.73M $ 9.73M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Basenji est de $ 9.73M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BENJI est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 9.73M.