Informations sur le prix de BARKcoin (BARKCOIN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00336104$ 0.00336104 $ 0.00336104 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +2.19% Changement de prix (1J) -5.85% Variation du prix (7 j) +10.81% Variation du prix (7 j) +10.81%

Le prix en temps réel de BARKcoin (BARKCOIN) est de --. Au cours des dernières 24 heures, BARKCOIN a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BARKCOIN est $ 0.00336104, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BARKCOIN a évolué de +2.19% au cours de la dernière heure, -5.85% sur 24 heures et de +10.81% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BARKcoin (BARKCOIN)

Capitalisation boursière $ 77.00K$ 77.00K $ 77.00K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 77.00K$ 77.00K $ 77.00K Offre en circulation 999.84M 999.84M 999.84M Offre totale 999,840,070.278417 999,840,070.278417 999,840,070.278417

La capitalisation boursière actuelle de BARKcoin est de $ 77.00K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BARKCOIN est de 999.84M, avec une offre totale de 999840070.278417. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 77.00K.