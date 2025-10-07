Informations sur le prix de Apraemio (APRA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.158163 $ 0.158163 $ 0.158163 Bas 24 h $ 0.160799 $ 0.160799 $ 0.160799 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.158163$ 0.158163 $ 0.158163 Haut 24 h $ 0.160799$ 0.160799 $ 0.160799 Sommet historique $ 0.290289$ 0.290289 $ 0.290289 Prix le plus bas $ 0.100164$ 0.100164 $ 0.100164 Variation du prix (1 h) +0.06% Changement de prix (1J) +1.22% Variation du prix (7 j) +3.84% Variation du prix (7 j) +3.84%

Le prix en temps réel de Apraemio (APRA) est de $0.160672. Au cours des dernières 24 heures, APRA a évolué entre un minimum de $ 0.158163 et un maximum de $ 0.160799, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de APRA est $ 0.290289, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.100164.

En termes de performance à court terme, APRA a évolué de +0.06% au cours de la dernière heure, +1.22% sur 24 heures et de +3.84% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Apraemio (APRA)

Capitalisation boursière $ 22.17M$ 22.17M $ 22.17M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 160.64M$ 160.64M $ 160.64M Offre en circulation 138.00M 138.00M 138.00M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Apraemio est de $ 22.17M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de APRA est de 138.00M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 160.64M.