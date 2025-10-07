Tokenomics de Apraemio (APRA)
Tokenomics et analyse de prix de Apraemio (APRA)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Apraemio (APRA), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Apraemio (APRA)
Apraemio is a blockchain-based ecosystem designed to grant token holders access to selected services and curated opportunities—ranging from digital platform features to optional commercial offers—through the $APRA utility token. The APRA token serves as a gateway to platform-specific services, loyalty programs, and other offerings that may be made available by Apraemio Ltd. or its partners. This approach reflects Apraemio's commitment to increasing accessibility to innovative service layers powered by blockchain technology—without the complexities or legal implications of financial instruments.
Tokenomics de Apraemio (APRA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Apraemio (APRA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens APRA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens APRA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de APRA, explorez le prix en direct du token APRA !
