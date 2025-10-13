Informations sur le prix de Anzens USDA (USDA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.998565 $ 0.998565 $ 0.998565 Bas 24 h $ 1.029 $ 1.029 $ 1.029 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.998565$ 0.998565 $ 0.998565 Haut 24 h $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 Sommet historique $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Prix le plus bas $ 0.529751$ 0.529751 $ 0.529751 Variation du prix (1 h) -0.55% Changement de prix (1J) +0.60% Variation du prix (7 j) +1.45% Variation du prix (7 j) +1.45%

Le prix en temps réel de Anzens USDA (USDA) est de $1.013. Au cours des dernières 24 heures, USDA a évolué entre un minimum de $ 0.998565 et un maximum de $ 1.029, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de USDA est $ 1.11, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.529751.

En termes de performance à court terme, USDA a évolué de -0.55% au cours de la dernière heure, +0.60% sur 24 heures et de +1.45% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Anzens USDA (USDA)

Capitalisation boursière $ 10.19M$ 10.19M $ 10.19M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 10.19M$ 10.19M $ 10.19M Offre en circulation 10.08M 10.08M 10.08M Offre totale 10,081,677.0 10,081,677.0 10,081,677.0

La capitalisation boursière actuelle de Anzens USDA est de $ 10.19M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de USDA est de 10.08M, avec une offre totale de 10081677.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 10.19M.