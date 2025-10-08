Informations sur le prix de AITV (AITV) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.101401 Haut 24 h $ 0.138794 Sommet historique $ 0.138794 Prix le plus bas $ 0.081215 Variation du prix (1 h) +1.99% Changement de prix (1J) +23.57% Variation du prix (7 j) +27.51%

Le prix en temps réel de AITV (AITV) est de $0.126055. Au cours des dernières 24 heures, AITV a évolué entre un minimum de $ 0.101401 et un maximum de $ 0.138794, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AITV est $ 0.138794, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.081215.

En termes de performance à court terme, AITV a évolué de +1.99% au cours de la dernière heure, +23.57% sur 24 heures et de +27.51% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour AITV (AITV)

Capitalisation boursière $ 31.59M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 126.05M Offre en circulation 250.60M Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de AITV est de $ 31.59M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AITV est de 250.60M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 126.05M.