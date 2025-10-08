Le prix en temps réel de AITV est aujourd'hui de 0.126055 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de AITV à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix AITV facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de AITV est aujourd'hui de 0.126055 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de AITV à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix AITV facilement sur MEXC maintenant.

Prix de AITV (AITV)

Prix en temps réel : 1 AITV à USD

$0.126058
+23.50%1D
USD
Graphique du prix de AITV (AITV) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 05:59:01 (UTC+8)

Informations sur le prix de AITV (AITV) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.101401
Bas 24 h
$ 0.138794
Haut 24 h

$ 0.101401
$ 0.138794
$ 0.138794
$ 0.081215
+1.99%

+23.57%

+27.51%

+27.51%

Le prix en temps réel de AITV (AITV) est de $0.126055. Au cours des dernières 24 heures, AITV a évolué entre un minimum de $ 0.101401 et un maximum de $ 0.138794, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AITV est $ 0.138794, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.081215.

En termes de performance à court terme, AITV a évolué de +1.99% au cours de la dernière heure, +23.57% sur 24 heures et de +27.51% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour AITV (AITV)

$ 31.59M
--
$ 126.05M
250.60M
1,000,000,000.0
La capitalisation boursière actuelle de AITV est de $ 31.59M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AITV est de 250.60M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 126.05M.

Historique du prix de AITV (AITV) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de AITV en USD était de $ +0.02404162.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de AITV en USD était de $ +0.0596308597.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de AITV en USD était de $ +0.0528431888.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de AITV en USD était de $ +0.03840978782526773.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.02404162+23.57%
30 jours$ +0.0596308597+47.31%
60 jours$ +0.0528431888+41.92%
90 jours$ +0.03840978782526773+43.82%

Qu'est-ce que AITV (AITV)

AITV is a media infrastructure project that develops autonomous, AI-driven livestreaming agents. The platform enables creators, brands, and communities to design and deploy agents that can host or co-host livestreams, interact with audiences in real time, and operate within configurable tokenized economies. Its functionality includes producer dashboards for managing streams, customizable agent studios for tailoring appearance and behavior, and an API for integrating agents into third-party platforms such as YouTube or Twitch. Governance and platform development are managed through the AITV DAO, using token-weighted voting. The project’s utility lies in providing tools for agent-based media creation, interactive viewership, and decentralized economic participation.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de AITV (AITV)

Prévision de prix de AITV (USD)

Combien vaudra AITV (AITV) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs AITV (AITV) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour AITV.

Consultez la prévision de prix de AITV maintenant !

AITV en devises locales

Tokenomics de AITV (AITV)

Comprendre la tokenomics de AITV (AITV) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token AITV !

Combien vaut AITV (AITV) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de AITV en USD est de 0.126055 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de AITV à USD ?
Le prix actuel de AITV en USD est $ 0.126055. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de AITV ?
La capitalisation boursière de AITV est de $ 31.59M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de AITV ?
L'offre en circulation de AITV est de 250.60M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de AITV ?
AITV a atteint un prix ATH de 0.138794 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de AITV ?
AITV a vu un prix ATL de 0.081215 USD.
Quel est le volume de trading de AITV ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour AITV est de -- USD.
Est-ce que AITV va augmenter cette année ?
AITV pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de AITV pour une analyse plus approfondie.
