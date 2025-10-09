Informations sur le prix de Agentic Studio (AGENTIC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00475308 Haut 24 h $ 0.00478856 Sommet historique $ 0.01998756 Prix le plus bas $ 0.00438604 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -0.14% Variation du prix (7 j) +7.71%

Le prix en temps réel de Agentic Studio (AGENTIC) est de $0.00475308. Au cours des dernières 24 heures, AGENTIC a évolué entre un minimum de $ 0.00475308 et un maximum de $ 0.00478856, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AGENTIC est $ 0.01998756, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00438604.

En termes de performance à court terme, AGENTIC a évolué de -- au cours de la dernière heure, -0.14% sur 24 heures et de +7.71% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Agentic Studio (AGENTIC)

Capitalisation boursière $ 23.77K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 23.77K Offre en circulation 5.00M Offre totale 5,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Agentic Studio est de $ 23.77K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AGENTIC est de 5.00M, avec une offre totale de 5000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 23.77K.