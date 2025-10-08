Informations sur le prix de Aark Digital (AARK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00252302 $ 0.00252302 $ 0.00252302 Bas 24 h $ 0.00696399 $ 0.00696399 $ 0.00696399 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00252302$ 0.00252302 $ 0.00252302 Haut 24 h $ 0.00696399$ 0.00696399 $ 0.00696399 Sommet historique $ 0.098937$ 0.098937 $ 0.098937 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -3.39% Changement de prix (1J) -58.39% Variation du prix (7 j) -68.78% Variation du prix (7 j) -68.78%

Le prix en temps réel de Aark Digital (AARK) est de $0.00252734. Au cours des dernières 24 heures, AARK a évolué entre un minimum de $ 0.00252302 et un maximum de $ 0.00696399, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AARK est $ 0.098937, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, AARK a évolué de -3.39% au cours de la dernière heure, -58.39% sur 24 heures et de -68.78% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Aark Digital (AARK)

Capitalisation boursière $ 970.87K$ 970.87K $ 970.87K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Offre en circulation 384.00M 384.00M 384.00M Offre totale 418,887,965.7988653 418,887,965.7988653 418,887,965.7988653

La capitalisation boursière actuelle de Aark Digital est de $ 970.87K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AARK est de 384.00M, avec une offre totale de 418887965.7988653. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.06M.