Informations sur le prix de A0x (A0X) en USD

Bas 24 h $ 0 Haut 24 h $ 0 Sommet historique $ 0 Prix le plus bas $ 0 Variation du prix (1 h) -1.89% Changement de prix (1J) +7.05% Variation du prix (7 j) +103.50%

Le prix en temps réel de A0x (A0X) est de --. Au cours des dernières 24 heures, A0X a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de A0X est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, A0X a évolué de -1.89% au cours de la dernière heure, +7.05% sur 24 heures et de +103.50% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour A0x (A0X)

Capitalisation boursière $ 4.27M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.27M Offre en circulation 99.94B Offre totale 99,943,379,468.7149

