Informations sur ZEEBU (ZBU)

Zeebu is World’s first loyalty Utility token created for Telecom Carrier Businesses. Zeebu loyalty utility token is an ERC 20 token designed to incentivize and reward Telecom Carriers participating in the Zeebu Ecosystem.

Site officiel : https://www.zeebu.com/ Livre blanc : https://zeebu.gitbook.io/zeebu-whitepaper-2.0/Eo5Icop4mRkIyIwSDGM8 Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0x4D3dc895a9EDb234DfA3e303A196c009dC918f84