Informations sur Zebec Network (ZBCN)

ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders.

Site officiel : https://zebec.io/ Livre blanc : https://docs.zebec.io/zebec-network-white-paper Explorateur de blocs : https://solscan.io/token/ZBCNpuD7YMXzTHB2fhGkGi78MNsHGLRXUhRewNRm9RU