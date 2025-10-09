Le prix en temps réel de YURU COIN est aujourd'hui de 0.9359 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de YURU à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix YURU facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de YURU COIN est aujourd'hui de 0.9359 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de YURU à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix YURU facilement sur MEXC maintenant.

$0.9359
-0.93%1D
Graphique du prix de YURU COIN (YURU) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-09 11:09:11 (UTC+8)

Informations sur le prix de YURU COIN (YURU) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.915
Bas 24 h
$ 0.954
Haut 24 h

$ 0.915
$ 0.954
$ 0.5789586277522937
$ 0.346206572110043
+0.02%

-0.92%

-3.82%

-3.82%

Le prix en temps réel de YURU COIN (YURU) est de $ 0.9359. Au cours des dernières 24 heures, YURU a évolué entre un minimum de $ 0.915 et un maximum de $ 0.954, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de YURU est $ 0.5789586277522937, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.346206572110043.

En termes de performance à court terme, YURU a évolué de +0.02% au cours de la dernière heure, -0.92% sur 24 heures et de -3.82% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour YURU COIN (YURU)

No.3786

--
$ 21.63K
$ 9.36M
--
10,000,000
10,000,000
SOL

La capitalisation boursière actuelle de YURU COIN est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 21.63K. L'offre en circulation de YURU est de --, avec une offre totale de 10000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 9.36M.

Historique du prix de YURU COIN (YURU) en USD

Suivez la variation du prix de YURU COIN aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.008786-0.92%
30 jours$ -0.1353-12.64%
60 jours$ -0.13-12.20%
90 jours$ +0.5859+167.40%
Variation du prix de YURU COIN aujourd'hui

Aujourd'hui, YURU a enregistré une variation de $ -0.008786 (-0.92%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de YURU COIN sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.1353 (-12.64%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de YURU COIN

En élargissant la vue à 60 jours, YURU a constaté une variation de $ -0.13 (-12.20%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de YURU COIN sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.5859 (+167.40%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de YURU COIN (YURU) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de YURU COIN.

Qu'est-ce que YURU COIN (YURU)

YURU COIN is the official token of Japan’s beloved Yuru-Chara Grand Prix — a nationwide mascot competition that has drawn over 738 million page views and 170 million cumulative votes since 2011. The token powers fan voting, campaigns, and NFT interaction, and employs a deflationary model where tokens are burned through participation.

YURU COIN est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en YURU COIN. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de YURUpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le YURU COIN sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de YURU COIN fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de YURU COIN (USD)

Combien vaudra YURU COIN (YURU) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs YURU COIN (YURU) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour YURU COIN.

Consultez la prévision de prix de YURU COIN maintenant !

Tokenomics de YURU COIN (YURU)

Comprendre la tokenomics de YURU COIN (YURU) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token YURU !

Guide d'achat de YURU COIN (YURU)

Vous cherchez à savoir comment acheter du YURU COIN? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du YURU COIN. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

YURU en devises locales

1 YURU COIN (YURU) à VND
24,628.2085
1 YURU COIN (YURU) à AUD
A$1.413209
1 YURU COIN (YURU) à GBP
0.692566
1 YURU COIN (YURU) à EUR
0.795515
1 YURU COIN (YURU) à USD
$0.9359
1 YURU COIN (YURU) à MYR
RM3.940139
1 YURU COIN (YURU) à TRY
39.045748
1 YURU COIN (YURU) à JPY
¥142.2568
1 YURU COIN (YURU) à ARS
ARS$1,338.907899
1 YURU COIN (YURU) à RUB
76.229055
1 YURU COIN (YURU) à INR
83.051766
1 YURU COIN (YURU) à IDR
Rp15,342.620496
1 YURU COIN (YURU) à KRW
1,327.508637
1 YURU COIN (YURU) à PHP
54.141815
1 YURU COIN (YURU) à EGP
￡E.44.511404
1 YURU COIN (YURU) à BRL
R$4.988347
1 YURU COIN (YURU) à CAD
C$1.300901
1 YURU COIN (YURU) à BDT
113.936466
1 YURU COIN (YURU) à NGN
1,376.315822
1 YURU COIN (YURU) à COP
$3,627.510964
1 YURU COIN (YURU) à ZAR
R.16.050685
1 YURU COIN (YURU) à UAH
38.793055
1 YURU COIN (YURU) à TZS
T.Sh.2,299.5063
1 YURU COIN (YURU) à VES
Bs176.8851
1 YURU COIN (YURU) à CLP
$889.105
1 YURU COIN (YURU) à PKR
Rs264.972008
1 YURU COIN (YURU) à KZT
505.339205
1 YURU COIN (YURU) à THB
฿30.51034
1 YURU COIN (YURU) à TWD
NT$28.554309
1 YURU COIN (YURU) à AED
د.إ3.434753
1 YURU COIN (YURU) à CHF
Fr0.74872
1 YURU COIN (YURU) à HKD
HK$7.281302
1 YURU COIN (YURU) à AMD
֏357.88816
1 YURU COIN (YURU) à MAD
.د.م8.526049
1 YURU COIN (YURU) à MXN
$17.145688
1 YURU COIN (YURU) à SAR
ريال3.509625
1 YURU COIN (YURU) à ETB
Br136.004988
1 YURU COIN (YURU) à KES
KSh121.096101
1 YURU COIN (YURU) à JOD
د.أ0.6635531
1 YURU COIN (YURU) à PLN
3.416035
1 YURU COIN (YURU) à RON
лв4.089883
1 YURU COIN (YURU) à SEK
kr8.816178
1 YURU COIN (YURU) à BGN
лв1.572312
1 YURU COIN (YURU) à HUF
Ft314.36881
1 YURU COIN (YURU) à CZK
19.579028
1 YURU COIN (YURU) à KWD
د.ك0.2863854
1 YURU COIN (YURU) à ILS
3.069752
1 YURU COIN (YURU) à BOB
Bs6.45771
1 YURU COIN (YURU) à AZN
1.59103
1 YURU COIN (YURU) à TJS
SM8.694511
1 YURU COIN (YURU) à GEL
2.545648
1 YURU COIN (YURU) à AOA
Kz856.264269
1 YURU COIN (YURU) à BHD
.د.ب0.3518984
1 YURU COIN (YURU) à BMD
$0.9359
1 YURU COIN (YURU) à DKK
kr5.999119
1 YURU COIN (YURU) à HNL
L24.548657
1 YURU COIN (YURU) à MUR
42.808066
1 YURU COIN (YURU) à NAD
$16.060044
1 YURU COIN (YURU) à NOK
kr9.330923
1 YURU COIN (YURU) à NZD
$1.609748
1 YURU COIN (YURU) à PAB
B/.0.9359
1 YURU COIN (YURU) à PGK
K3.921421
1 YURU COIN (YURU) à QAR
ر.ق3.406676
1 YURU COIN (YURU) à RSD
дин.94.170258
1 YURU COIN (YURU) à UZS
soʻm11,275.901021
1 YURU COIN (YURU) à ALL
L77.838803
1 YURU COIN (YURU) à ANG
ƒ1.675261
1 YURU COIN (YURU) à AWG
ƒ1.68462
1 YURU COIN (YURU) à BBD
$1.8718
1 YURU COIN (YURU) à BAM
KM1.572312
1 YURU COIN (YURU) à BIF
Fr2,752.4819
1 YURU COIN (YURU) à BND
$1.207311
1 YURU COIN (YURU) à BSD
$0.9359
1 YURU COIN (YURU) à JMD
$149.744
1 YURU COIN (YURU) à KHR
3,758.630554
1 YURU COIN (YURU) à KMF
Fr396.8216
1 YURU COIN (YURU) à LAK
20,345.651767
1 YURU COIN (YURU) à LKR
Rs283.091032
1 YURU COIN (YURU) à MDL
L15.872864
1 YURU COIN (YURU) à MGA
Ar4,178.119652
1 YURU COIN (YURU) à MOP
P7.496559
1 YURU COIN (YURU) à MVR
14.31927
1 YURU COIN (YURU) à MWK
MK1,622.00829
1 YURU COIN (YURU) à MZN
MT59.775933
1 YURU COIN (YURU) à NPR
Rs132.748056
1 YURU COIN (YURU) à PYG
6,544.7487
1 YURU COIN (YURU) à RWF
Fr1,357.9909
1 YURU COIN (YURU) à SBD
$7.739893
1 YURU COIN (YURU) à SCR
13.336575
1 YURU COIN (YURU) à SRD
$35.704585
1 YURU COIN (YURU) à SVC
$8.179766
1 YURU COIN (YURU) à SZL
L16.050685
1 YURU COIN (YURU) à TMT
m3.285009
1 YURU COIN (YURU) à TND
د.ت2.7468665
1 YURU COIN (YURU) à TTD
$6.345402
1 YURU COIN (YURU) à UGX
Sh3,215.7524
1 YURU COIN (YURU) à XAF
Fr526.9117
1 YURU COIN (YURU) à XCD
$2.52693
1 YURU COIN (YURU) à XOF
Fr526.9117
1 YURU COIN (YURU) à XPF
Fr95.4618
1 YURU COIN (YURU) à BWP
P12.44747
1 YURU COIN (YURU) à BZD
$1.881159
1 YURU COIN (YURU) à CVE
$88.676525
1 YURU COIN (YURU) à DJF
Fr165.6543
1 YURU COIN (YURU) à DOP
$58.568622
1 YURU COIN (YURU) à DZD
د.ج121.76059
1 YURU COIN (YURU) à FJD
$2.105775
1 YURU COIN (YURU) à GNF
Fr8,137.6505
1 YURU COIN (YURU) à GTQ
Q7.159635
1 YURU COIN (YURU) à GYD
$195.752844
1 YURU COIN (YURU) à ISK
kr113.2439

Pour une compréhension plus approfondie de YURU COIN, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de YURU COIN
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur YURU COIN

Combien vaut YURU COIN (YURU) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de YURU en USD est de 0.9359 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de YURU à USD ?
Le prix actuel de YURU en USD est $ 0.9359. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de YURU COIN ?
La capitalisation boursière de YURU est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de YURU ?
L'offre en circulation de YURU est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de YURU ?
YURU a atteint un prix ATH de 0.5789586277522937 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de YURU ?
YURU a vu un prix ATL de 0.346206572110043 USD.
Quel est le volume de trading de YURU ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour YURU est de $ 21.63K USD.
Est-ce que YURU va augmenter cette année ?
YURU pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de YURU pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur YURU COIN (YURU)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-09 06:24:00Mises à jour de l'industrie
Les indices boursiers américains sont tous en baisse, les actions crypto chutent sur toute la ligne, le Bitcoin tombe sous les 122 000 $
10-09 00:05:00Mises à jour de l'industrie
Les retraits de Bitcoin ont repris, avec un débit net de 12 344,33 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures
10-08 11:51:08Mises à jour de l'industrie
Les tokens de l'écosystème BSC continuent de grimper, FORM augmente de plus de 20% en 24h
10-08 03:05:00Mises à jour de l'industrie
364 millions de dollars liquidés sur le marché au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
10-07 15:18:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies actuellement à 70, sentiment du marché en état d'"Avidité"
10-07 12:23:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin a brièvement dépassé 126 000 $ aujourd'hui, créant un nouveau All-time High (ATH)

Pourquoi tant de gens continuent-ils à perdre de l’argent dans une phase haussière ?

October 6, 2025

L’essor des réseaux Bitcoin de niveau 2 : Comprendre la technologie qui façonne l’avenir de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025 : Quand TOTAL3 atteint de nouveaux sommets mais que votre portefeuille ne bouge pas

October 5, 2025
Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

