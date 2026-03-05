Buy CryptoMarketsSpotFuturesGOLDEarnEvent Center
Le prix de Yee Token en direct est actuellement de 0.006272 USD. La capitalisation boursière de YEE est de 6,272,000 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de YEE en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore en France !

Logo de Yee Token

Cours Yee Token(YEE)

Prix en temps réel : 1 YEE à USD

$0.006208
$0.006208$0.006208
+5.20%1D
USD
Graphique du prix de Yee Token (YEE) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2026-03-05 21:23:54 (UTC+8)

Prix de Yee Token aujourd'hui

Le prix de Yee Token (YEE) en direct est actuellement de $ 0.006272, avec une variation de 5.20 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de YEE en USD est de $ 0.006272 par YEE.

Yee Token se classe actuellement au n°1204 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 6.27M et une offre en circulation de 1.00B YEE. Au cours des dernières 24 heures, YEE a été échangé entre $ 0.005131 (plus bas) et $ 0.006355 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.03029092316474923, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.000001583969794063.

En termes de performance à court terme, YEE a varié de -0.97% au cours de la dernière heure et de -5.83% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 59.69K.

Informations de marché pour Yee Token (YEE)

No.1204

$ 6.27M
$ 6.27M$ 6.27M

$ 59.69K
$ 59.69K$ 59.69K

$ 6.27M
$ 6.27M$ 6.27M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

ETH

La capitalisation boursière actuelle de Yee Token est de $ 6.27M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 59.69K. L'offre en circulation de YEE est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.27M.

Historique du prix de Yee Token en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.005131
$ 0.005131$ 0.005131
Bas 24 h
$ 0.006355
$ 0.006355$ 0.006355
Haut 24 h

$ 0.005131
$ 0.005131$ 0.005131

$ 0.006355
$ 0.006355$ 0.006355

$ 0.03029092316474923
$ 0.03029092316474923$ 0.03029092316474923

$ 0.000001583969794063
$ 0.000001583969794063$ 0.000001583969794063

-0.97%

+5.20%

-5.83%

-5.83%

Historique du prix de Yee Token (YEE) en USD

Suivez la variation du prix de Yee Token aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.00030686+5.20%
30 jours$ -0.00367-36.92%
60 jours$ -0.019101-75.29%
90 jours$ +0.002272+56.80%
Variation du prix de Yee Token aujourd'hui

Aujourd'hui, YEE a enregistré une variation de $ +0.00030686 (+5.20%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Yee Token sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.00367 (-36.92%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Yee Token

En élargissant la vue à 60 jours, YEE a constaté une variation de $ -0.019101 (-75.29%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Yee Token sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.002272 (+56.80%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Yee Token (YEE) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Yee Token.

Analyse pourYee Token

Cette analyse s'appuie sur des modèles d'IA pour évaluer l'évolution récente des prix de Yee Token, la dynamique des volumes et le sentiment de marché. Le traitement des données en temps réel met en évidence les tendances émergentes et les configurations de trading potentielles, afin de soutenir des décisions plus éclairées et plus opportunes.

Tendance du marché Yee Token aujourd'hui : bullish ou bearish ?

Sentiment général actuel du marché YEE : haussier, haussier 65% | baissier 35%;

Dimension de l'indicateurConclusion du modèleProportion/SeuilAperçu rapide
KDJCroix de la mortK < DLe momentum à court terme faiblit, la dynamique ralentit.
Groupe de moyennes mobiles3-4 signaux d'achat40‑60 % de signaux neutresMoyennes mobiles partagées entre bullish et bearish, direction incertaine.
MACDCroix d'orDIF > DEAUn momentum bullish émerge.
Groupe de moyennes mobiles exponentielles3-4 signaux d'achat40‑60 % de signaux neutresMoyennes mobiles partagées entre bullish et bearish, direction incertaine.
BOLL (20,2)Bande médiane < Prix ≤ Bande supérieureEntre la bande médiane et la bande supérieureRelativement fort, sans excès.
RSI (14)Neutre30‑70Dans une zone normale, potentiel de progression restant.
Point pivotS1 ≤ Prix < PivotEntre S1 et le pivotVient de quitter le pivot central, position modérément basse.
RSI stochastique> 80Zone de surachatHausse trop rapide à court terme, risque de repli à surveiller.

【Structure du marché】 YEE_USDT évolue sur le cycle de 4 heures à 0,011001, située à environ 7,7 % en dessous du niveau central pivot de 0,01192. Le prix se trouve au-dessus du support S1 à 0,0107, tandis que les lignes MA et EMA affichent toutes deux 3 à 4 signaux d’achat, témoignant d’une forte convergence des indicateurs. 【État de l’énergie】 Le MACD a enregistré un signal de croisement haussier, avec les lignes rapides et lentes orientées dans la même direction. L’indicateur RSI reste dans une zone neutre ; bien que l’énergie à court terme soit davantage orientée vers les acheteurs, le marché n’a pas encore atteint un état de surachat. La volatilité demeure relativement stable. 【Niveaux clés】 La résistance R1 se situe à 0,01275, à environ 15,9 % au-dessus du cours actuel, constituant ainsi un niveau de pression important à proximité. Le support S1, à 0,0107, se trouve à environ 2,7 % au-dessus du cours actuel, tandis que le support S2, à 0,00987, est situé à environ 10,4 % au-dessus du cours actuel, offrant une référence à plus long terme.

Ce contenu est généré par une IA à partir de données de marché historiques et actuelles. Il est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.

Quels sont les facteurs qui influencent le prix de Yee Token ?

Le prix du token YEE est influencé par plusieurs facteurs clés :

1. L’ambiance du marché et les tendances globales du secteur des cryptomonnaies
2. Le volume de transactions et la liquidité sur les plateformes d’échange
3. Les progrès dans le développement du projet et les mises à jour technologiques
4. Les annonces de partenariats et la croissance de l’écosystème
5. Les nouvelles réglementaires affectant les projets blockchain
6. La dynamique de l’offre et de la demande
7. Les mouvements de prix du Bitcoin et des principales altcoins
8. L’adoption par la communauté et l’engagement des utilisateurs
9. Les listages et délistages sur les plateformes d’échange
10. Les facteurs macroéconomiques impactant les actifs à risque

Pourquoi les gens veulent-ils connaître le prix de Yee Token aujourd'hui ?

Les gens souhaitent connaître le prix du token YEE aujourd’hui pour plusieurs raisons : prendre des décisions de trading éclairées, gérer leur portefeuille, analyser le marché et planifier leurs investissements. Les données de prix en temps réel aident les traders à identifier les points d’entrée et de sortie, à évaluer leurs profits et pertes, et à gérer efficacement les risques.

Prédiction du prix de Yee Token

Prévision du prix de Yee Token (YEE) pour 2030 (dans 4 ans)
D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de YEE en 2030 est de $ --, avec un taux de croissance de 0.00%.
Prévision du prix de Yee Token (YEE) pour 2040 (dans 14 ans)

En 2040, le prix de Yee Token pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Yee Token

Dernière mise à jour de la page : 2026-03-05 21:23:54 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Yee Token (YEE)

Temps (UTC+8)TypeInformation
02-11 14:20:00Mises à jour de l'industrie
Au cours des dernières 24 heures, sortie nette de 59 400 ETH des CEX
02-10 18:39:21Données on-chain
Hier, l'ETF Bitcoin spot a enregistré un transfert net entrant de 144,9 millions de dollars, tandis que l'ETF Ethereum a enregistré un transfert net entrant de 57 millions de dollars
02-04 11:04:00Mises à jour de l'industrie
L'indice Crypto Fear chute à nouveau à 14, le marché reste dans la zone de « peur extrême »
02-04 00:48:00Mises à jour de l'industrie
285 millions de dollars liquidés sur le réseau au cours des dernières 24 heures, longs et shorts anéantis
02-01 01:12:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin passe sous son précédent plus bas de 80 600 $, atteignant un nouveau plus bas depuis le 11 avril 2025
01-28 07:44:00Mises à jour de l'industrie
L'indice du dollar atteint son niveau le plus bas depuis février 2022, le marché crypto poursuit son rallye

Yee Token Actualités à la une

Riot Platforms nomme Jason Chung au poste de directeur financier, succédant à Colin Yee

Riot Platforms nomme Jason Chung au poste de directeur financier, succédant à Colin Yee

January 3, 2026
La SFC de Hong Kong introduit de nouvelles réglementations sur les actifs virtuels

La SFC de Hong Kong introduit de nouvelles réglementations sur les actifs virtuels

February 11, 2026
Trump a fourni un soutien aérien américain massif aux Kurdes iraniens.

Trump a fourni un soutien aérien américain massif aux Kurdes iraniens.

March 5, 2026
Voir plus

Découvrez-en plus sur Yee Token

YEEUSDT (trading des contrats à terme)

Optez pour des positions longues ou courtes sur YEE avec un effet de levier. Explorez le trading des contrats à terme YEEUSDT sur MEXC et profitez des fluctuations du marché.

Tradez les marchés de Yee Token (YEE) sur MEXC

Explorez les marchés au comptant et sur les contrats à terme, consultez le prix et le volume de Yee Token en direct et tradez directement.

Paires
Prix
Variation en 24 heures
Volume sur 24 heures
YEE/USDT
$0.006208
$0.006208$0.006208
+5.16%
0.00% (USDT)

