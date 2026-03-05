Prix de Yee Token aujourd'hui

Le prix de Yee Token (YEE) en direct est actuellement de $ 0.006272, avec une variation de 5.20 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de YEE en USD est de $ 0.006272 par YEE.

Yee Token se classe actuellement au n°1204 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 6.27M et une offre en circulation de 1.00B YEE. Au cours des dernières 24 heures, YEE a été échangé entre $ 0.005131 (plus bas) et $ 0.006355 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.03029092316474923, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.000001583969794063.

En termes de performance à court terme, YEE a varié de -0.97% au cours de la dernière heure et de -5.83% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 59.69K.

Informations de marché pour Yee Token (YEE)

Classement No.1204 Capitalisation boursière $ 6.27M$ 6.27M $ 6.27M Volume (24 h) $ 59.69K$ 59.69K $ 59.69K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 6.27M$ 6.27M $ 6.27M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taux de circulation 100.00% Blockchain publique ETH

La capitalisation boursière actuelle de Yee Token est de $ 6.27M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 59.69K. L'offre en circulation de YEE est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.27M.