YEE

$YEE is a community-driven memecoin inspired by the classic internet meme character — Yee the Dinosaur. It was created to "fight Pepe again," humorously accusing Pepe of launching early in 2023 and stealing Yee’s original token launch plan.

Nom de la cryptomonnaieYEE

ClassementNo.1204

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.15%

Offre en circulation1,000,000,000

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation1%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.03029092316474923,2026-01-05

Prix le plus bas0.000001583969794063,2025-04-08

Blockchain publiqueETH

