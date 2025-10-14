Le prix en temps réel de Uranium.io est aujourd'hui de 4.931 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de XU3O8 à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix XU3O8 facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Uranium.io est aujourd'hui de 4.931 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de XU3O8 à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix XU3O8 facilement sur MEXC maintenant.

En savoir plus sur XU3O8

Informations sur le prix de XU3O8

Livre blanc de XU3O8

Site officiel de XU3O8

Tokenomics de XU3O8

Prévisions de prix de XU3O8

Historique de XU3O8

Guide d'achat de XU3O8

Convertisseur de XU3O8 en monnaie fiduciaire

XU3O8 au comptant

Pré-ouverture

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de Uranium.io

Cours Uranium.io(XU3O8)

Prix en temps réel : 1 XU3O8 à USD

$4.931
$4.931$4.931
-0.20%1D
USD
Graphique du prix de Uranium.io (XU3O8) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-14 10:41:10 (UTC+8)

Informations sur le prix de Uranium.io (XU3O8) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 4.931
$ 4.931$ 4.931
Bas 24 h
$ 4.941
$ 4.941$ 4.941
Haut 24 h

$ 4.931
$ 4.931$ 4.931

$ 4.941
$ 4.941$ 4.941

--
----

--
----

0.00%

-0.20%

-2.21%

-2.21%

Le prix en temps réel de Uranium.io (XU3O8) est de $ 4.931. Au cours des dernières 24 heures, XU3O8 a évolué entre un minimum de $ 4.931 et un maximum de $ 4.941, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de XU3O8 est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.

En termes de performance à court terme, XU3O8 a évolué de 0.00% au cours de la dernière heure, -0.20% sur 24 heures et de -2.21% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Uranium.io (XU3O8)

--
----

$ 735.61
$ 735.61$ 735.61

$ 788.96M
$ 788.96M$ 788.96M

--
----

160,000,038
160,000,038 160,000,038

ETHERLINK

La capitalisation boursière actuelle de Uranium.io est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 735.61. L'offre en circulation de XU3O8 est de --, avec une offre totale de 160000038. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 788.96M.

Historique du prix de Uranium.io (XU3O8) en USD

Suivez la variation du prix de Uranium.io aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.00988-0.20%
30 jours$ +0.243+5.18%
60 jours$ +0.402+8.87%
90 jours$ +2.696+120.62%
Variation du prix de Uranium.io aujourd'hui

Aujourd'hui, XU3O8 a enregistré une variation de $ -0.00988 (-0.20%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Uranium.io sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +0.243 (+5.18%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Uranium.io

En élargissant la vue à 60 jours, XU3O8 a constaté une variation de $ +0.402 (+8.87%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Uranium.io sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +2.696 (+120.62%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Uranium.io (XU3O8) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Uranium.io.

Qu'est-ce que Uranium.io (XU3O8)

Uranium.io (XU3O8) est le tout premier uranium tokenisé au monde, chaque token représentant une propriété équitable d'uranium physique, stocké et vérifié par Cameco. Construit comme un token ERC-20 sur Etherlink, la solution L2 à haute vitesse alimentée par la technologie Tezos, XU3O8 allie une composabilité on-chain avancée à une infrastructure de niveau institutionnel.

Uranium.io est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Uranium.io. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de XU3O8pour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Uranium.io sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Uranium.io fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Uranium.io (USD)

Combien vaudra Uranium.io (XU3O8) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Uranium.io (XU3O8) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Uranium.io.

Consultez la prévision de prix de Uranium.io maintenant !

Tokenomics de Uranium.io (XU3O8)

Comprendre la tokenomics de Uranium.io (XU3O8) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token XU3O8 !

Guide d'achat de Uranium.io (XU3O8)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Uranium.io? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Uranium.io. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

XU3O8 en devises locales

1 Uranium.io (XU3O8) à VND
129,759.265
1 Uranium.io (XU3O8) à AUD
A$7.54443
1 Uranium.io (XU3O8) à GBP
3.64894
1 Uranium.io (XU3O8) à EUR
4.24066
1 Uranium.io (XU3O8) à USD
$4.931
1 Uranium.io (XU3O8) à MYR
RM20.80882
1 Uranium.io (XU3O8) à TRY
206.1158
1 Uranium.io (XU3O8) à JPY
¥749.512
1 Uranium.io (XU3O8) à ARS
ARS$6,645.5087
1 Uranium.io (XU3O8) à RUB
400.10134
1 Uranium.io (XU3O8) à INR
437.28108
1 Uranium.io (XU3O8) à IDR
Rp82,183.30046
1 Uranium.io (XU3O8) à KRW
7,034.21943
1 Uranium.io (XU3O8) à PHP
286.88558
1 Uranium.io (XU3O8) à EGP
￡E.235.15939
1 Uranium.io (XU3O8) à BRL
R$26.92326
1 Uranium.io (XU3O8) à CAD
C$6.9034
1 Uranium.io (XU3O8) à BDT
601.48338
1 Uranium.io (XU3O8) à NGN
7,209.02338
1 Uranium.io (XU3O8) à COP
$19,337.21236
1 Uranium.io (XU3O8) à ZAR
R.85.25699
1 Uranium.io (XU3O8) à UAH
205.67201
1 Uranium.io (XU3O8) à TZS
T.Sh.12,145.29955
1 Uranium.io (XU3O8) à VES
Bs951.683
1 Uranium.io (XU3O8) à CLP
$4,714.036
1 Uranium.io (XU3O8) à PKR
Rs1,398.82608
1 Uranium.io (XU3O8) à KZT
2,653.91351
1 Uranium.io (XU3O8) à THB
฿160.50405
1 Uranium.io (XU3O8) à TWD
NT$151.3817
1 Uranium.io (XU3O8) à AED
د.إ18.09677
1 Uranium.io (XU3O8) à CHF
Fr3.9448
1 Uranium.io (XU3O8) à HKD
HK$38.31387
1 Uranium.io (XU3O8) à AMD
֏1,890.69333
1 Uranium.io (XU3O8) à MAD
.د.م45.21727
1 Uranium.io (XU3O8) à MXN
$90.97695
1 Uranium.io (XU3O8) à SAR
ريال18.49125
1 Uranium.io (XU3O8) à ETB
Br725.00493
1 Uranium.io (XU3O8) à KES
KSh638.02209
1 Uranium.io (XU3O8) à JOD
د.أ3.496079
1 Uranium.io (XU3O8) à PLN
18.14608
1 Uranium.io (XU3O8) à RON
лв21.64709
1 Uranium.io (XU3O8) à SEK
kr46.89381
1 Uranium.io (XU3O8) à BGN
лв8.33339
1 Uranium.io (XU3O8) à HUF
Ft1,669.78453
1 Uranium.io (XU3O8) à CZK
103.60031
1 Uranium.io (XU3O8) à KWD
د.ك1.508886
1 Uranium.io (XU3O8) à ILS
16.17368
1 Uranium.io (XU3O8) à BOB
Bs34.22114
1 Uranium.io (XU3O8) à AZN
8.3827
1 Uranium.io (XU3O8) à TJS
SM45.3652
1 Uranium.io (XU3O8) à GEL
13.3137
1 Uranium.io (XU3O8) à AOA
Kz4,494.95167
1 Uranium.io (XU3O8) à BHD
.د.ب1.854056
1 Uranium.io (XU3O8) à BMD
$4.931
1 Uranium.io (XU3O8) à DKK
kr31.80495
1 Uranium.io (XU3O8) à HNL
L129.73461
1 Uranium.io (XU3O8) à MUR
223.3743
1 Uranium.io (XU3O8) à NAD
$85.50354
1 Uranium.io (XU3O8) à NOK
kr49.70448
1 Uranium.io (XU3O8) à NZD
$8.57994
1 Uranium.io (XU3O8) à PAB
B/.4.931
1 Uranium.io (XU3O8) à PGK
K20.7102
1 Uranium.io (XU3O8) à QAR
ر.ق18.04746
1 Uranium.io (XU3O8) à RSD
дин.499.11582
1 Uranium.io (XU3O8) à UZS
soʻm60,134.13672
1 Uranium.io (XU3O8) à ALL
L412.77401
1 Uranium.io (XU3O8) à ANG
ƒ8.82649
1 Uranium.io (XU3O8) à AWG
ƒ8.82649
1 Uranium.io (XU3O8) à BBD
$9.862
1 Uranium.io (XU3O8) à BAM
KM8.33339
1 Uranium.io (XU3O8) à BIF
Fr14,541.519
1 Uranium.io (XU3O8) à BND
$6.4103
1 Uranium.io (XU3O8) à BSD
$4.931
1 Uranium.io (XU3O8) à JMD
$794.03893
1 Uranium.io (XU3O8) à KHR
19,883.02475
1 Uranium.io (XU3O8) à KMF
Fr2,090.744
1 Uranium.io (XU3O8) à LAK
107,195.65003
1 Uranium.io (XU3O8) à LKR
Rs1,494.68472
1 Uranium.io (XU3O8) à MDL
L83.58045
1 Uranium.io (XU3O8) à MGA
Ar22,112.0833
1 Uranium.io (XU3O8) à MOP
P39.54662
1 Uranium.io (XU3O8) à MVR
75.4443
1 Uranium.io (XU3O8) à MWK
MK8,560.75841
1 Uranium.io (XU3O8) à MZN
MT315.0909
1 Uranium.io (XU3O8) à NPR
Rs700.49786
1 Uranium.io (XU3O8) à PYG
34,724.102
1 Uranium.io (XU3O8) à RWF
Fr7,164.743
1 Uranium.io (XU3O8) à SBD
$40.58213
1 Uranium.io (XU3O8) à SCR
73.17604
1 Uranium.io (XU3O8) à SRD
$191.27349
1 Uranium.io (XU3O8) à SVC
$43.19556
1 Uranium.io (XU3O8) à SZL
L85.45423
1 Uranium.io (XU3O8) à TMT
m17.2585
1 Uranium.io (XU3O8) à TND
د.ت14.521795
1 Uranium.io (XU3O8) à TTD
$33.5308
1 Uranium.io (XU3O8) à UGX
Sh16,942.916
1 Uranium.io (XU3O8) à XAF
Fr2,790.946
1 Uranium.io (XU3O8) à XCD
$13.3137
1 Uranium.io (XU3O8) à XOF
Fr2,790.946
1 Uranium.io (XU3O8) à XPF
Fr507.893
1 Uranium.io (XU3O8) à BWP
P66.0754
1 Uranium.io (XU3O8) à BZD
$9.91131
1 Uranium.io (XU3O8) à CVE
$470.26947
1 Uranium.io (XU3O8) à DJF
Fr877.718
1 Uranium.io (XU3O8) à DOP
$310.653
1 Uranium.io (XU3O8) à DZD
د.ج642.45999
1 Uranium.io (XU3O8) à FJD
$11.19337
1 Uranium.io (XU3O8) à GNF
Fr42,875.045
1 Uranium.io (XU3O8) à GTQ
Q37.82077
1 Uranium.io (XU3O8) à GYD
$1,033.73484
1 Uranium.io (XU3O8) à ISK
kr601.582

Ressources de Uranium.io

Pour une compréhension plus approfondie de Uranium.io, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de Uranium.io
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Uranium.io

Combien vaut Uranium.io (XU3O8) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de XU3O8 en USD est de 4.931 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de XU3O8 à USD ?
Le prix actuel de XU3O8 en USD est $ 4.931. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Uranium.io ?
La capitalisation boursière de XU3O8 est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de XU3O8 ?
L'offre en circulation de XU3O8 est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de XU3O8 ?
XU3O8 a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de XU3O8 ?
XU3O8 a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de XU3O8 ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour XU3O8 est de $ 735.61 USD.
Est-ce que XU3O8 va augmenter cette année ?
XU3O8 pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de XU3O8 pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-14 10:41:10 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Uranium.io (XU3O8)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-13 21:33:00Mises à jour de l'industrie
CoinShares : Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré un afflux net de 3,17 milliards de dollars la semaine dernière, avec un afflux record depuis le début de l'année atteignant 48,7 milliards de dollars
10-13 17:20:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de crainte des cryptomonnaies monte à 38, le sentiment de peur s'atténue
10-13 10:50:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies rebondit au-dessus de 4 billions de dollars, avec une augmentation de 5,6% en 24h
10-12 07:40:07Mises à jour de l'industrie
Les retraits de Bitcoin continuent, avec un transfert net sortant de 2 167,72 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures
10-12 05:22:00Mises à jour de l'industrie
Les liquidations sur le marché atteignent 780 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, plus de 200 000 traders liquidés
10-11 21:42:43Mises à jour de l'industrie
La Dominance du Bitcoin Repasse Au-dessus de 60%, La Capitalisation du Marché des Altcoins Chute de Près de 15% en Quatre Jours

Actualités à la une

Pourquoi tant de gens continuent-ils à perdre de l’argent dans une phase haussière ?

October 6, 2025

L’essor des réseaux Bitcoin de niveau 2 : Comprendre la technologie qui façonne l’avenir de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025 : Quand TOTAL3 atteint de nouveaux sommets mais que votre portefeuille ne bouge pas

October 5, 2025
Voir plus

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

Calculatrice pour XU3O8 vers USD

Montant

XU3O8
XU3O8
USD
USD

1 XU3O8 = 4.931 USD

Trader XU3O8

XU3O8/USDT
$4.931
$4.931$4.931
-0.20%

Rejoignez MEXC dès aujourd'hui

-- Frais de maker au comptant, -- Frais de taker au comptant
-- Frais de maker sur les contrats à terme, -- Frais de taker sur les contrats à terme