Uranium.io (XU3O8) est le tout premier uranium tokenisé au monde, chaque token représentant une propriété équitable d'uranium physique, stocké et vérifié par Cameco. Construit comme un token ERC-20 sur Etherlink, la solution L2 à haute vitesse alimentée par la technologie Tezos, XU3O8 allie une composabilité on-chain avancée à une infrastructure de niveau institutionnel.

Nom de la cryptomonnaieXU3O8

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale160 000 038

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueETHERLINK

