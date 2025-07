Informations sur Xi Token (XI)

The XI Protocol implements a Decentralized Supercomputer through Cascade Computing for Eventually Correct Metaoracles. By implementing sequential anti-sybil and computing phases with XI staking and oracle commit-reveal schema, the architecture outsources multi-agent distributed consensus.

Site officiel : https://www.xiprotocol.io/ Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x295B42684F90c77DA7ea46336001010F2791Ec8c