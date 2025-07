Informations sur WINK (WIN)

The first TRON ecosystem comprehensive oracle WINkLink fully integrates the real world with the blockchain space will be able to provide reliable, unpredictable and verifiable random numbers, and fully restore trust and improve user experience by tapping into data, events, and payment systems etc.

Site officiel : https://winklink.org/ Livre blanc : https://winklink.org/WinkLink%20white%20paper.pdf Explorateur de blocs : https://tronscan.org/#/token20/TLa2f6VPqDgRE67v1736s7bJ8Ray5wYjU7