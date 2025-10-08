Le prix en temps réel de Vision est aujourd'hui de 0.1227 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de VSN à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix VSN facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Vision est aujourd'hui de 0.1227 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de VSN à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix VSN facilement sur MEXC maintenant.

Logo de Vision

Cours Vision(VSN)

Prix en temps réel : 1 VSN à USD

Graphique du prix de Vision (VSN) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 23:20:51 (UTC+8)

Informations sur le prix de Vision (VSN) en USD

Le prix en temps réel de Vision (VSN) est de $ 0.1227. Au cours des dernières 24 heures, VSN a évolué entre un minimum de $ 0.1192 et un maximum de $ 0.1277, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VSN est $ 0.22489627050756025, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.11934436362470109.

En termes de performance à court terme, VSN a évolué de 0.00% au cours de la dernière heure, -3.38% sur 24 heures et de -8.44% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Vision (VSN)

La capitalisation boursière actuelle de Vision est de $ 428.78M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 76.97K. L'offre en circulation de VSN est de 3.49B, avec une offre totale de 4187167576.6936398. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 515.34M.

Historique du prix de Vision (VSN) en USD

Suivez la variation du prix de Vision aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.004296-3.38%
30 jours$ -0.0322-20.79%
60 jours$ -0.0625-33.75%
90 jours$ +0.0127+11.54%
Variation du prix de Vision aujourd'hui

Aujourd'hui, VSN a enregistré une variation de $ -0.004296 (-3.38%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Vision sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.0322 (-20.79%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Vision

En élargissant la vue à 60 jours, VSN a constaté une variation de $ -0.0625 (-33.75%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Vision sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.0127 (+11.54%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Vision (VSN) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Vision.

Qu'est-ce que Vision (VSN)

Vision (VSN) is the native token of the Bitpanda Web3 ecosystem – a unifying force designed to make Web3 accessible, tangible, and rewarding for everyone. Beyond the scope of a typical exchange token, Vision powers a compliant, user-centric ecosystem built for the future of decentralised finance in Europe and beyond.

Vision est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Vision. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de VSNpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Vision sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Vision fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Vision (USD)

Combien vaudra Vision (VSN) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Vision (VSN) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Vision.

Consultez la prévision de prix de Vision maintenant !

Tokenomics de Vision (VSN)

Comprendre la tokenomics de Vision (VSN) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token VSN !

Guide d'achat de Vision (VSN)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Vision? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Vision. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

VSN en devises locales

Ressources de Vision

Pour une compréhension plus approfondie de Vision, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Site officiel de Vision
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Vision

Combien vaut Vision (VSN) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de VSN en USD est de 0.1227 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de VSN à USD ?
Le prix actuel de VSN en USD est $ 0.1227. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Vision ?
La capitalisation boursière de VSN est de $ 428.78M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de VSN ?
L'offre en circulation de VSN est de 3.49B USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de VSN ?
VSN a atteint un prix ATH de 0.22489627050756025 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de VSN ?
VSN a vu un prix ATL de 0.11934436362470109 USD.
Quel est le volume de trading de VSN ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour VSN est de $ 76.97K USD.
Est-ce que VSN va augmenter cette année ?
VSN pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de VSN pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 23:20:51 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Vision (VSN)

Actualités à la une

Pourquoi tant de gens continuent-ils à perdre de l’argent dans une phase haussière ?

October 6, 2025

L’essor des réseaux Bitcoin de niveau 2 : Comprendre la technologie qui façonne l’avenir de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025 : Quand TOTAL3 atteint de nouveaux sommets mais que votre portefeuille ne bouge pas

October 5, 2025
Voir plus

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

