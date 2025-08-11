VSN

Vision (VSN) is the native token of the Bitpanda Web3 ecosystem – a unifying force designed to make Web3 accessible, tangible, and rewarding for everyone. Beyond the scope of a typical exchange token, Vision powers a compliant, user-centric ecosystem built for the future of decentralised finance in Europe and beyond.

Nom de la cryptomonnaieVSN

ClassementNo.214

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.14%

Offre en circulation3,494,606,867.1046567

Offre maximale4,200,000,000

Offre totale4,187,195,349.754657

Taux de circulation0.832%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.22489627050756025,2025-08-11

Prix le plus bas0.0986046936835356,2025-10-09

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

Loading...