Informations sur TerraClassicUSD (USTC)

Terra stablecoins offer instant settlements, low fees and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon.

Site officiel : https://www.terra-classic.money Livre blanc : https://classic-docs.terra.money Explorateur de blocs : https://finder.terra.money