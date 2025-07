Informations sur Unifi Protocol DAO (UNFI)

Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.

Site officiel : https://www.unifiprotocol.com/ Livre blanc : https://medium.com/unifiprotocol/introducing-the-unifi-protocol-2ad67bc8435 Explorateur de blocs : https://bscscan.com/address/0x728C5baC3C3e370E372Fc4671f9ef6916b814d8B