Découvrez les informations clés sur UDAO (UDAO), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur UDAO (UDAO)

Udao is a Web3 platform to learn job relevant skills and find work.

Site officiel : https://udao.org/ Livre blanc : https://app.udao.org/documents/Whitepaper-udao.pdf Explorateur de blocs : https://polygonscan.com/token/0x433cCeBC95ad458E74d81837Db0D4aa27e30E117