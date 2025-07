Informations sur TRIBE (TRIBE)

The Fei protocol is the mechanism by which the Fei stablecoin is issued. It uses a mechanism called ‘Direct Incentives’ in order to maintain stability. TRIBE is the governance token that controls changes to the protocol.

Site officiel : https://fei.money/ Livre blanc : https://fei.money/static/media/whitepaper.7d5e2986.pdf Explorateur de blocs : https://solscan.io/token/DPgNKZJAG2w1S6vfYHDBT62R4qrWWH5f45CnxtbQduZE