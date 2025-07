Informations sur TLT (TLT)

The Lumina is an innovative full-chain game that seamlessly combines RPG and turn-based mechanics within a pixel-art style setting.

Site officiel : https://thelumina.gitbook.io/the-lumina-whitepaper/token-economics/the-lumina-token Livre blanc : https://thelumina.gitbook.io/the-lumina-whitepaper/