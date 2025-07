Informations sur Tajir Tech Hub (TJRM)

Tajir Tech Hub is revolutionizing global wholesale trade with its blockchain platform that connects manufacturers, suppliers, and entrepreneurs using AI and blockchain technology. The TJRM token fuels our ecosystem, ensuring secure transactions, faster validations, and exclusive benefits for users.

Site officiel : https://www.tajirtechhub.com/ Livre blanc : https://www.tajirtechhub.com/whitepaper/Official%20Whitepaper%20En.pdf Explorateur de blocs : https://solscan.io/token/4AdDFsG1xzz1L7zKGo2fbiqv256Z92u8uCcJCgYuTBLo