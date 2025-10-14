Le prix en temps réel de THINK Token est aujourd'hui de 0.0061 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de THINK à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix THINK facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de THINK Token est aujourd'hui de 0.0061 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de THINK à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix THINK facilement sur MEXC maintenant.

Cours THINK Token(THINK)

Prix en temps réel : 1 THINK à USD

$0.0061
$0.0061
+0.66%1D
USD
Graphique du prix de THINK Token (THINK) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-14 19:00:53 (UTC+8)

Informations sur le prix de THINK Token (THINK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h
Haut 24 h

-0.49%

+0.66%

-12.36%

-12.36%

Le prix en temps réel de THINK Token (THINK) est de $ 0.0061. Au cours des dernières 24 heures, THINK a évolué entre un minimum de $ 0.00596 et un maximum de $ 0.00648, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de THINK est $ 0.06447965227352402, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.005765871662778243.

En termes de performance à court terme, THINK a évolué de -0.49% au cours de la dernière heure, +0.66% sur 24 heures et de -12.36% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour THINK Token (THINK)

No.3795

0.00%

ETH

La capitalisation boursière actuelle de THINK Token est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 83.01K. L'offre en circulation de THINK est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.10M.

Historique du prix de THINK Token (THINK) en USD

Suivez la variation du prix de THINK Token aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.00004+0.66%
30 jours$ -0.00614-50.17%
60 jours$ -0.01408-69.78%
90 jours$ -0.0039-39.00%
Variation du prix de THINK Token aujourd'hui

Aujourd'hui, THINK a enregistré une variation de $ +0.00004 (+0.66%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de THINK Token sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.00614 (-50.17%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de THINK Token

En élargissant la vue à 60 jours, THINK a constaté une variation de $ -0.01408 (-69.78%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de THINK Token sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ -0.0039 (-39.00%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de THINK Token (THINK) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de THINK Token.

Qu'est-ce que THINK Token (THINK)

THINK Token est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en THINK Token. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de THINKpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le THINK Token sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de THINK Token fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de THINK Token (USD)

Combien vaudra THINK Token (THINK) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs THINK Token (THINK) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour THINK Token.

Consultez la prévision de prix de THINK Token maintenant !

Tokenomics de THINK Token (THINK)

Comprendre la tokenomics de THINK Token (THINK) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token THINK !

Guide d'achat de THINK Token (THINK)

Vous cherchez à savoir comment acheter du THINK Token? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du THINK Token. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

THINK en devises locales

1 THINK Token (THINK) à VND
160.5215
160.5215
1 THINK Token (THINK) à AUD
A$0.009455
A$0.009455
1 THINK Token (THINK) à GBP
0.004575
0.004575
1 THINK Token (THINK) à EUR
0.005246
0.005246
1 THINK Token (THINK) à USD
$0.0061
$0.0061
1 THINK Token (THINK) à MYR
RM0.025742
RM0.025742
1 THINK Token (THINK) à TRY
0.255041
0.255041
1 THINK Token (THINK) à JPY
¥0.9211
¥0.9211
1 THINK Token (THINK) à ARS
ARS$8.22097
1 THINK Token (THINK) à RUB
0.487207
1 THINK Token (THINK) à INR
0.541741
1 THINK Token (THINK) à IDR
Rp101.666626
1 THINK Token (THINK) à KRW
8.751792
1 THINK Token (THINK) à PHP
0.355386
1 THINK Token (THINK) à EGP
￡E.0.291153
1 THINK Token (THINK) à BRL
R$0.033367
1 THINK Token (THINK) à CAD
C$0.00854
1 THINK Token (THINK) à BDT
0.743163
1 THINK Token (THINK) à NGN
8.918078
1 THINK Token (THINK) à COP
$24.0157
1 THINK Token (THINK) à ZAR
R.0.106689
1 THINK Token (THINK) à UAH
0.254065
1 THINK Token (THINK) à TZS
T.Sh.14.9877
1 THINK Token (THINK) à VES
Bs1.1773
1 THINK Token (THINK) à CLP
$5.8377
1 THINK Token (THINK) à PKR
Rs1.728008
1 THINK Token (THINK) à KZT
3.279543
1 THINK Token (THINK) à THB
฿0.200019
1 THINK Token (THINK) à TWD
NT$0.18788
1 THINK Token (THINK) à AED
د.إ0.022387
1 THINK Token (THINK) à CHF
Fr0.00488
1 THINK Token (THINK) à HKD
HK$0.047397
1 THINK Token (THINK) à AMD
֏2.336239
1 THINK Token (THINK) à MAD
.د.م0.055876
1 THINK Token (THINK) à MXN
$0.113521
1 THINK Token (THINK) à SAR
ريال0.022875
1 THINK Token (THINK) à ETB
Br0.895846
1 THINK Token (THINK) à KES
KSh0.788059
1 THINK Token (THINK) à JOD
د.أ0.0043249
1 THINK Token (THINK) à PLN
0.022509
1 THINK Token (THINK) à RON
лв0.02684
1 THINK Token (THINK) à SEK
kr0.058316
1 THINK Token (THINK) à BGN
лв0.010309
1 THINK Token (THINK) à HUF
Ft2.076928
1 THINK Token (THINK) à CZK
0.128405
1 THINK Token (THINK) à KWD
د.ك0.0018727
1 THINK Token (THINK) à ILS
0.020313
1 THINK Token (THINK) à BOB
Bs0.042273
1 THINK Token (THINK) à AZN
0.01037
1 THINK Token (THINK) à TJS
SM0.056059
1 THINK Token (THINK) à GEL
0.01647
1 THINK Token (THINK) à AOA
Kz5.560577
1 THINK Token (THINK) à BHD
.د.ب0.0022997
1 THINK Token (THINK) à BMD
$0.0061
1 THINK Token (THINK) à DKK
kr0.039406
1 THINK Token (THINK) à HNL
L0.160308
1 THINK Token (THINK) à MUR
0.277306
1 THINK Token (THINK) à NAD
$0.105652
1 THINK Token (THINK) à NOK
kr0.06222
1 THINK Token (THINK) à NZD
$0.010675
1 THINK Token (THINK) à PAB
B/.0.0061
1 THINK Token (THINK) à PGK
K0.02562
1 THINK Token (THINK) à QAR
ر.ق0.022265
1 THINK Token (THINK) à RSD
дин.0.618479
1 THINK Token (THINK) à UZS
soʻm74.390232
1 THINK Token (THINK) à ALL
L0.50996
1 THINK Token (THINK) à ANG
ƒ0.010919
1 THINK Token (THINK) à AWG
ƒ0.010919
1 THINK Token (THINK) à BBD
$0.0122
1 THINK Token (THINK) à BAM
KM0.010248
1 THINK Token (THINK) à BIF
Fr17.9889
1 THINK Token (THINK) à BND
$0.007869
1 THINK Token (THINK) à BSD
$0.0061
1 THINK Token (THINK) à JMD
$0.981002
1 THINK Token (THINK) à KHR
24.497966
1 THINK Token (THINK) à KMF
Fr2.5864
1 THINK Token (THINK) à LAK
132.608693
1 THINK Token (THINK) à LKR
රු1.846775
1 THINK Token (THINK) à MDL
L0.103273
1 THINK Token (THINK) à MGA
Ar27.35423
1 THINK Token (THINK) à MOP
P0.048861
1 THINK Token (THINK) à MVR
0.09333
1 THINK Token (THINK) à MWK
MK10.590271
1 THINK Token (THINK) à MZN
MT0.38979
1 THINK Token (THINK) à NPR
रु0.865468
1 THINK Token (THINK) à PYG
42.9562
1 THINK Token (THINK) à RWF
Fr8.8633
1 THINK Token (THINK) à SBD
$0.050203
1 THINK Token (THINK) à SCR
0.090585
1 THINK Token (THINK) à SRD
$0.236619
1 THINK Token (THINK) à SVC
$0.053375
1 THINK Token (THINK) à SZL
L0.105591
1 THINK Token (THINK) à TMT
m0.02135
1 THINK Token (THINK) à TND
د.ت0.0179462
1 THINK Token (THINK) à TTD
$0.041419
1 THINK Token (THINK) à UGX
Sh20.9596
1 THINK Token (THINK) à XAF
Fr3.4587
1 THINK Token (THINK) à XCD
$0.01647
1 THINK Token (THINK) à XOF
Fr3.4587
1 THINK Token (THINK) à XPF
Fr0.6283
1 THINK Token (THINK) à BWP
P0.081679
1 THINK Token (THINK) à BZD
$0.012261
1 THINK Token (THINK) à CVE
$0.581025
1 THINK Token (THINK) à DJF
Fr1.0858
1 THINK Token (THINK) à DOP
$0.383812
1 THINK Token (THINK) à DZD
د.ج0.796721
1 THINK Token (THINK) à FJD
$0.013908
1 THINK Token (THINK) à GNF
Fr53.0395
1 THINK Token (THINK) à GTQ
Q0.046726
1 THINK Token (THINK) à GYD
$1.276913
1 THINK Token (THINK) à ISK
kr0.7442

Ressources de THINK Token

Pour une compréhension plus approfondie de THINK Token, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de THINK Token
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur THINK Token

Combien vaut THINK Token (THINK) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de THINK en USD est de 0.0061 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de THINK à USD ?
Le prix actuel de THINK en USD est $ 0.0061. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de THINK Token ?
La capitalisation boursière de THINK est de $ 0.00 USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de THINK ?
L'offre en circulation de THINK est de 0.00 USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de THINK ?
THINK a atteint un prix ATH de 0.06447965227352402 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de THINK ?
THINK a vu un prix ATL de 0.005765871662778243 USD.
Quel est le volume de trading de THINK ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour THINK est de $ 83.01K USD.
Est-ce que THINK va augmenter cette année ?
THINK pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de THINK pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-14 19:00:53 (UTC+8)

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

Calculatrice pour THINK vers USD

Montant

THINK
THINK
USD
USD

1 THINK = 0.0061 USD

Trader THINK

THINK/USDT
$0.0061
$0.0061$0.0061
+0.66%

