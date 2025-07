Informations sur TENEX.FINANCE (TENEX)

Tenex represents the future of central marketplaces, customized specifically for trading and serving as a premier liquidity hub. Our next-generation Automated Market Maker (AMM) merges the robust, time-tested security of Uniswap with an advanced incentive mechanism, an intricate governance framework, and a refined, user-friendly interface to ensure a superior trading experience.

Site officiel : https://tenex.finance/ Livre blanc : https://tenex.finance/documentation/introduction/tenex Explorateur de blocs : https://blastscan.io/token/0xC4B7846887648B4bef80db245411B0323Edd2a66