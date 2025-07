Informations sur TANSSI (TANSSI)

Tanssi enables RWA and fintech teams to deploy production-grade, sovereign appchains in clicks—with Ethereum-backed security, decentralized infrastructure, and fully customizable execution logic.

Site officiel : https://www.tanssi.network/ Livre blanc : https://docs.tanssi.network/ Explorateur de blocs : https://tanssi.subscan.io/