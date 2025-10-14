Tokenomics de Trusta.AI (TA)
Tokenomics et analyse de prix de Trusta.AI (TA)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Trusta.AI (TA), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Trusta.AI (TA)
À l'ère de l'IA, Trusta.AI ambitionne de créer un réseau d'identités fiables pour l'IA et les cryptomonnaies, établissant ainsi un système de crédit universel pour toutes les formes d'intelligence — humaine comme artificielle.
Tokenomics de Trusta.AI (TA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Trusta.AI (TA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens TA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens TA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de TA, explorez le prix en direct du token TA !
Comment acheter du TA
Envie d'ajouter du Trusta.AI (TA) à votre portefeuille ? MEXC propose plusieurs méthodes pour acheter du TA, notamment par carte bancaire, virement et trading paire à paire. Que vous soyez débutant ou trader confirmé, MEXC rend l'achat de cryptomonnaies simple et sécurisé.
Historique du prix de Trusta.AI (TA)
L'analyse de l'historique du prix de TA permet aux utilisateurs de comprendre les mouvements passés du marché, les principaux niveaux de support/résistance ainsi que les schémas de volatilité. Que vous suiviez les sommets historiques ou cherchiez à identifier des tendances, les données historiques constituent un élément essentiel de la prévision des prix et de l'analyse technique.
Prévision du prix de TA
Vous voulez savoir dans quelle direction TA pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de TA combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
Acheter du Trusta.AI (TA)
Montant
1 TA = 0.04495 USD