Qu’est-ce que Swash (SWASH) ?

Swash est un écosystème d’outils et de services qui permet aux individus, aux entreprises et aux développeurs de libérer la valeur latente des données en les regroupant, en les partageant de manière sécurisée et en en monétisant la valeur.

Les individus sont incités à partager leurs données afin de gagner tout en préservant leur vie privée.

Les entreprises peuvent accéder à des données de haute qualité, générées par les utilisateurs eux-mêmes, de manière durable et conforme aux réglementations.

Les développeurs peuvent facilement mettre en place et construire des systèmes dans le cadre d’un framework collaboratif de développement.

Swash réinvente la propriété des données, permettant à tous les acteurs de l’économie des données de gagner, d’accéder, de construire et de collaborer dans un écosystème numérique liquide dédié aux données.

Qu’est-ce qui rend Swash unique ?

Swash est né comme une solution à ces problèmes, motivé par la nécessité urgente de réformer la manière dont nous traitons actuellement les données. Au lieu d’un système qui prive les individus de leur autonomie, nous le remplaçons par un modèle où les personnes peuvent retrouver leur dignité face à leurs données, où les entreprises peuvent prospérer et où les développeurs peuvent innover avec facilité.

Swash réinvente la propriété des données grâce à divers produits et solutions, appelés Solutions de Première Vague :

Data Union : Optimiser l’autonomie individuelle en tant que force collective en récompensant les membres de l’union pour la valeur de leurs données.

sIntelligence : Apporter des insights uniques aux entreprises de tous secteurs grâce à une plateforme web personnalisable et complète.

sApps : Élargir l’écosystème Swash avec les outils, la communauté et la culture nécessaires pour bâtir la prochaine ère de solutions data.

sCompute : Unir innovation et accessibilité en faisant de la capacité de calcul des données sur site une réalité.

Combien de pièces Swash (SWASH) sont en circulation ?

La chaîne de valeur de Swash est alimentée par son jeton natif (SWASH). SWASH possède divers cas d’utilisation au sein de l’écosystème et servira de jeton utilitaire et de gouvernance inter-chaînes, intégrant Ethereum, xDai et Polygon. Il sera également associé à un ensemble de partenaires et à leurs devises natives, permettant ainsi une fertilisation croisée des valeurs, une adoption accrue et une expérience utilisateur fluide.

À mesure que la demande pour SWASH augmentera avec l’adoption du réseau, la valeur générée pourra être utilisée pour équilibrer l’offre de tokens, probablement par des « brûlages » périodiques de tokens.

Dès que l’expansion de Swash sera lancée, les cas d’utilisation du jeton Swash incluront :

Incentiver : En tant que système d’incitation, les acteurs de l’écosystème seront récompensés par des tokens Swash en échange de leur participation.

Effectuer des transactions : Toutes les transactions de données sur toutes les places de marché, plates-formes et applications seront réalisées en SWASH. Cela inclut la valeur générée dans la plateforme d’intelligence d’affaires et d’analyse (sIntelligence), dans l’environnement de calcul des données (sCompute) ainsi que dans les solutions développées à l’aide de la technologie Swash (sApps).

Gouverner : Les détenteurs de tokens Swash pourront voter pour les projets qu’ils souhaitent voir bénéficier du financement du fonds DAO de Swash, décider des nouveaux développements ou modifications de la feuille de route, et prendre part aux décisions liées au token.

Multiplication : Les individus pourront contribuer individuellement et collectivement à des causes de développement social en apportant la valeur de leurs données, et utiliser cette valeur pour des échanges, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’univers Swash, par exemple en échangeant leurs gains contre des produits ou en stakant leur liquidité.

SWASH est le jeton utilitaire natif du réseau, avec une offre totale de 1 milliard de tokens. La répartition du token est la suivante :

Récompenses communautaires et de plateforme (14 %)

Croissance de l’écosystème et du DAO (14 %)

Fondation (15 %)

Équipe et conseillers (15 %)

Fondateurs (15 %)

Tour pré-amorçage (9 %)

Tour d’amorçage (3 %)

Tour stratégique (5 %)

Pré-vente (5 %)

Vente publique (5 %)

Provision de liquidité (5 %)

Quel est le prix actuel de Swash ?

Le prix en direct de Swash (SWASH) est de €0.001312686497605275000 EUR. Cette évaluation en temps réel est mise à jour en continu et regroupe les prix provenant des principales bourses mondiales afin de vous garantir un taux de marché précis.

Comment se positionne Swash sur le marché ?

Swash occupe actuellement le rang n°2456 sur le marché, soutenu par une capitalisation boursière de €1306201.5531941220000. Ce classement est influencé par la profondeur de liquidité, la demande globale des investisseurs et l'offre de tokens en circulation.

Quelle est l'offre en circulation de SWASH ?

L'offre en circulation de SWASH est de 994960022.3593615 tokens, ce qui représente la quantité disponible sur le marché ouvert. Ce chiffre joue un rôle important dans la détermination de la valorisation du marché, de la rareté ainsi que des dynamiques d'inflation à long terme.

Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures pour Swash ?

Durant les dernières 24 heures, Swash a échangé dans une fourchette comprise entre €0.001310525416681065000 (plus bas sur 24 heures) et €0.001318829412673305000 (plus haut sur 24 heures). Cette fourchette de volatilité aide les traders à comprendre l'élan à court terme et l'imprévisibilité du marché.

À quel point Swash est-il éloigné de son plus haut historique et de son plus bas historique ?

Swash a atteint un plus haut historique de €0.808491003240375000, tandis que le prix le plus bas enregistré (ATL) est de €0.001287646886739330000. Ces références historiques permettent aux traders d'évaluer le potentiel de prix à long terme et les cycles du marché.

À quel point le trading de SWASH est-il actif aujourd'hui ?

Le volume d'échanges des dernières 24 heures s'élève à €--, reflétant la participation actuelle sur le marché. Un volume plus élevé indique souvent un intérêt accru des investisseurs et une liquidité plus profonde sur le marché.

Qu'est-ce qui influence la direction récente de la tendance pour Swash ?

La variation actuelle du prix de -0.26% sur les dernières 24 heures est façonnée par le sentiment du marché, l'activité de trading, les facteurs macroéconomiques ainsi que les mises à jour spécifiques à l'écosystème concernant BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Outlier Ventures Portfolio. Une augmentation soudaine du volume peut également agir comme catalyseur pour des mouvements brusques de prix.