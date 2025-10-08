Le prix en temps réel de LETSTOP est aujourd'hui de 0.07227 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de STOP à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix STOP facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de LETSTOP est aujourd'hui de 0.07227 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de STOP à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix STOP facilement sur MEXC maintenant.

$0.07227
-1.55%1D
USD
Graphique du prix de LETSTOP (STOP) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 16:37:03 (UTC+8)

Informations sur le prix de LETSTOP (STOP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.07161
Bas 24 h
$ 0.07422
Haut 24 h

$ 0.07161
$ 0.07422
$ 1
$ 0.02770163701207271
-0.50%

-1.55%

+3.62%

+3.62%

Le prix en temps réel de LETSTOP (STOP) est de $ 0.07227. Au cours des dernières 24 heures, STOP a évolué entre un minimum de $ 0.07161 et un maximum de $ 0.07422, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de STOP est $ 1, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.02770163701207271.

En termes de performance à court terme, STOP a évolué de -0.50% au cours de la dernière heure, -1.55% sur 24 heures et de +3.62% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour LETSTOP (STOP)

No.1548

$ 4.57M
$ 62.75K
$ 7.23M
63.30M
100,000,000
99,999,440.65307954
63.30%

SOL

La capitalisation boursière actuelle de LETSTOP est de $ 4.57M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 62.75K. L'offre en circulation de STOP est de 63.30M, avec une offre totale de 99999440.65307954. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7.23M.

Historique du prix de LETSTOP (STOP) en USD

Suivez la variation du prix de LETSTOP aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.0011378-1.55%
30 jours$ -0.07415-50.65%
60 jours$ -0.14509-66.76%
90 jours$ +0.01928+36.38%
Variation du prix de LETSTOP aujourd'hui

Aujourd'hui, STOP a enregistré une variation de $ -0.0011378 (-1.55%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de LETSTOP sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.07415 (-50.65%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de LETSTOP

En élargissant la vue à 60 jours, STOP a constaté une variation de $ -0.14509 (-66.76%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de LETSTOP sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.01928 (+36.38%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de LETSTOP (STOP) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de LETSTOP.

Qu'est-ce que LETSTOP (STOP)

LETSTOP est la première application à récompenser la conduite responsable avec des coupons ou des cryptomonnaies. Avec plus de 1 million de téléchargements et plus de 70 millions de kilomètres sécurisés parcourus dans 180+ pays, le token $STOP est propulsé par Solana.

LETSTOP est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en LETSTOP. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de STOPpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le LETSTOP sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de LETSTOP fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de LETSTOP (USD)

Combien vaudra LETSTOP (STOP) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs LETSTOP (STOP) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour LETSTOP.

Consultez la prévision de prix de LETSTOP maintenant !

Tokenomics de LETSTOP (STOP)

Comprendre la tokenomics de LETSTOP (STOP) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token STOP !

Guide d'achat de LETSTOP (STOP)

Vous cherchez à savoir comment acheter du LETSTOP? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du LETSTOP. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

STOP en devises locales

1 LETSTOP (STOP) à VND
1,901.78505
1 LETSTOP (STOP) à AUD
A$0.1098504
1 LETSTOP (STOP) à GBP
0.0534798
1 LETSTOP (STOP) à EUR
0.0614295
1 LETSTOP (STOP) à USD
$0.07227
1 LETSTOP (STOP) à MYR
RM0.3042567
1 LETSTOP (STOP) à TRY
3.0143817
1 LETSTOP (STOP) à JPY
¥10.98504
1 LETSTOP (STOP) à ARS
ARS$103.3901847
1 LETSTOP (STOP) à RUB
5.9095179
1 LETSTOP (STOP) à INR
6.4139625
1 LETSTOP (STOP) à IDR
Rp1,204.4995182
1 LETSTOP (STOP) à KRW
102.948615
1 LETSTOP (STOP) à PHP
4.1931054
1 LETSTOP (STOP) à EGP
￡E.3.4371612
1 LETSTOP (STOP) à BRL
R$0.3866445
1 LETSTOP (STOP) à CAD
C$0.1004553
1 LETSTOP (STOP) à BDT
8.809713
1 LETSTOP (STOP) à NGN
106.2788166
1 LETSTOP (STOP) à COP
$280.1156292
1 LETSTOP (STOP) à ZAR
R.1.2408759
1 LETSTOP (STOP) à UAH
2.9905326
1 LETSTOP (STOP) à TZS
T.Sh.177.56739
1 LETSTOP (STOP) à VES
Bs13.36995
1 LETSTOP (STOP) à CLP
$69.30693
1 LETSTOP (STOP) à PKR
Rs20.495772
1 LETSTOP (STOP) à KZT
39.1067424
1 LETSTOP (STOP) à THB
฿2.3458842
1 LETSTOP (STOP) à TWD
NT$2.2085712
1 LETSTOP (STOP) à AED
د.إ0.2652309
1 LETSTOP (STOP) à CHF
Fr0.057816
1 LETSTOP (STOP) à HKD
HK$0.5622606
1 LETSTOP (STOP) à AMD
֏27.6786873
1 LETSTOP (STOP) à MAD
.د.م0.6598251
1 LETSTOP (STOP) à MXN
$1.329768
1 LETSTOP (STOP) à SAR
ريال0.2710125
1 LETSTOP (STOP) à ETB
Br10.5196212
1 LETSTOP (STOP) à KES
KSh9.3329478
1 LETSTOP (STOP) à JOD
د.أ0.05123943
1 LETSTOP (STOP) à PLN
0.2637855
1 LETSTOP (STOP) à RON
лв0.3165426
1 LETSTOP (STOP) à SEK
kr0.6807834
1 LETSTOP (STOP) à BGN
лв0.1214136
1 LETSTOP (STOP) à HUF
Ft24.3824526
1 LETSTOP (STOP) à CZK
1.5133338
1 LETSTOP (STOP) à KWD
د.ك0.02211462
1 LETSTOP (STOP) à ILS
0.2363229
1 LETSTOP (STOP) à BOB
Bs0.5008311
1 LETSTOP (STOP) à AZN
0.122859
1 LETSTOP (STOP) à TJS
SM0.6706656
1 LETSTOP (STOP) à GEL
0.1958517
1 LETSTOP (STOP) à AOA
Kz65.8791639
1 LETSTOP (STOP) à BHD
.د.ب0.02717352
1 LETSTOP (STOP) à BMD
$0.07227
1 LETSTOP (STOP) à DKK
kr0.4632507
1 LETSTOP (STOP) à HNL
L1.8992556
1 LETSTOP (STOP) à MUR
3.3056298
1 LETSTOP (STOP) à NAD
$1.2444894
1 LETSTOP (STOP) à NOK
kr0.7219773
1 LETSTOP (STOP) à NZD
$0.1250271
1 LETSTOP (STOP) à PAB
B/.0.07227
1 LETSTOP (STOP) à PGK
K0.303534
1 LETSTOP (STOP) à QAR
ر.ق0.2637855
1 LETSTOP (STOP) à RSD
дин.7.2804798
1 LETSTOP (STOP) à UZS
soʻm870.7226913
1 LETSTOP (STOP) à ALL
L5.9998554
1 LETSTOP (STOP) à ANG
ƒ0.1293633
1 LETSTOP (STOP) à AWG
ƒ0.1293633
1 LETSTOP (STOP) à BBD
$0.14454
1 LETSTOP (STOP) à BAM
KM0.1206909
1 LETSTOP (STOP) à BIF
Fr213.12423
1 LETSTOP (STOP) à BND
$0.0932283
1 LETSTOP (STOP) à BSD
$0.07227
1 LETSTOP (STOP) à JMD
$11.5812675
1 LETSTOP (STOP) à KHR
290.2406562
1 LETSTOP (STOP) à KMF
Fr30.57021
1 LETSTOP (STOP) à LAK
1,571.0869251
1 LETSTOP (STOP) à LKR
Rs21.8862468
1 LETSTOP (STOP) à MDL
L1.206909
1 LETSTOP (STOP) à MGA
Ar322.6335156
1 LETSTOP (STOP) à MOP
P0.5796054
1 LETSTOP (STOP) à MVR
1.105731
1 LETSTOP (STOP) à MWK
MK125.4686697
1 LETSTOP (STOP) à MZN
MT4.618053
1 LETSTOP (STOP) à NPR
Rs10.2710124
1 LETSTOP (STOP) à PYG
505.38411
1 LETSTOP (STOP) à RWF
Fr104.57469
1 LETSTOP (STOP) à SBD
$0.5947821
1 LETSTOP (STOP) à SCR
1.0724868
1 LETSTOP (STOP) à SRD
$2.7505962
1 LETSTOP (STOP) à SVC
$0.6330852
1 LETSTOP (STOP) à SZL
L1.2437667
1 LETSTOP (STOP) à TMT
m0.252945
1 LETSTOP (STOP) à TND
د.ت0.2110284
1 LETSTOP (STOP) à TTD
$0.491436
1 LETSTOP (STOP) à UGX
Sh249.18696
1 LETSTOP (STOP) à XAF
Fr40.76028
1 LETSTOP (STOP) à XCD
$0.195129
1 LETSTOP (STOP) à XOF
Fr40.76028
1 LETSTOP (STOP) à XPF
Fr7.37154
1 LETSTOP (STOP) à BWP
P0.9626364
1 LETSTOP (STOP) à BZD
$0.1452627
1 LETSTOP (STOP) à CVE
$6.8345739
1 LETSTOP (STOP) à DJF
Fr12.86406
1 LETSTOP (STOP) à DOP
$4.5298836
1 LETSTOP (STOP) à DZD
د.ج9.402327
1 LETSTOP (STOP) à FJD
$0.1633302
1 LETSTOP (STOP) à GNF
Fr628.38765
1 LETSTOP (STOP) à GTQ
Q0.5543109
1 LETSTOP (STOP) à GYD
$15.1376742
1 LETSTOP (STOP) à ISK
kr8.74467

Ressources de LETSTOP

Pour une compréhension plus approfondie de LETSTOP, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de LETSTOP
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur LETSTOP

Combien vaut LETSTOP (STOP) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de STOP en USD est de 0.07227 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de STOP à USD ?
Le prix actuel de STOP en USD est $ 0.07227. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de LETSTOP ?
La capitalisation boursière de STOP est de $ 4.57M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de STOP ?
L'offre en circulation de STOP est de 63.30M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de STOP ?
STOP a atteint un prix ATH de 1 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de STOP ?
STOP a vu un prix ATL de 0.02770163701207271 USD.
Quel est le volume de trading de STOP ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour STOP est de $ 62.75K USD.
Est-ce que STOP va augmenter cette année ?
STOP pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de STOP pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur LETSTOP (STOP)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-07 15:18:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies actuellement à 70, sentiment du marché en état d'"Avidité"
10-07 12:23:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin a brièvement dépassé 126 000 $ aujourd'hui, créant un nouveau All-time High (ATH)
10-07 07:38:00Mises à jour de l'industrie
Données : Le volume de trading mensuel des DEX perpétuels dépasse 1 billion de dollars pour la première fois en septembre
10-06 20:37:00Mises à jour de l'industrie
10-06 18:13:00Mises à jour de l'industrie
L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique

Actualités à la une

Pourquoi tant de gens continuent-ils à perdre de l’argent dans une phase haussière ?

October 6, 2025

L’essor des réseaux Bitcoin de niveau 2 : Comprendre la technologie qui façonne l’avenir de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025 : Quand TOTAL3 atteint de nouveaux sommets mais que votre portefeuille ne bouge pas

October 5, 2025
Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

