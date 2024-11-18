STOP

LETSTOP est la première application à récompenser la conduite responsable avec des coupons ou des cryptomonnaies. Avec plus de 1 million de téléchargements et plus de 70 millions de kilomètres sécurisés parcourus dans 180+ pays, le token $STOP est propulsé par Solana.

Nom de la cryptomonnaieSTOP

ClassementNo.1548

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.33%

Offre en circulation63,303,360.64761241

Offre maximale100,000,000

Offre totale99,999,440.65307954

Taux de circulation0.633%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1,2024-11-18

Prix le plus bas0.02770163701207271,2025-02-06

Blockchain publiqueSOL

