Informations sur SCARCITY (SCARCITY)

Scarcity is DESOC, or decentralized social media platform.It was designed and developed to solve the problems inherent in existing centralized social applications and media by creating a social media without a centralized entity.

Site officiel : https://www.scarcity.company/ Livre blanc : https://drive.google.com/file/d/1qULZzQixX72UKqIxYZtU0jzklHaAEOUi/view?usp=drive_link Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0x0d67D1BEC77E562A73A65eEf5ED92aC46744671C