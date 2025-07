Informations sur Rexas Finance (RXS)

RexasRexas Finance is your gateway to the future of asset management. Rexas Finance empowers you to own or tokenize virtually any real-world asset, from real estate and art to commodities and intellectual property, on a global scale. With Rexas Finance, you gain access to a world where asset liquidity and investment opportunities are boundless.

Site officiel : https://rexas.com/ Livre blanc : https://rexas.com/rexas-whitepaper.pdf Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x9eaebd7e73d97e78c77fab743e6ffa1b550e224c