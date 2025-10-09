Tokenomics de RHEA (RHEA)
Tokenomics et analyse de prix de RHEA (RHEA)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de RHEA (RHEA), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur RHEA (RHEA)
Rhea Finance est l'épine dorsale du DeFi sur Near et une plateforme de liquidité à abstraction de chaîne pour le Bitcoin, NEAR et d'autres actifs majeurs. Née de la fusion de Ref Finance (le plus grand DEX de NEAR) et de Burrow Finance (le principal marché monétaire de NEAR), Rhea est un protocole DeFi unifié qui sécurise plus de 250 M $ de TVL et permet aux utilisateurs de swapper, prêter, emprunter et gagner — le tout en un seul endroit. En tant que pilier du DeFi sur NEAR, Rhea joue également un rôle clé dans la stratégie d'abstraction de chaîne de NEAR.
Tokenomics de RHEA (RHEA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de RHEA (RHEA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens RHEA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens RHEA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de RHEA, explorez le prix en direct du token RHEA !
Comment acheter du RHEA
Envie d'ajouter du RHEA (RHEA) à votre portefeuille ? MEXC propose plusieurs méthodes pour acheter du RHEA, notamment par carte bancaire, virement et trading paire à paire. Que vous soyez débutant ou trader confirmé, MEXC rend l'achat de cryptomonnaies simple et sécurisé.
Historique du prix de RHEA (RHEA)
L'analyse de l'historique du prix de RHEA permet aux utilisateurs de comprendre les mouvements passés du marché, les principaux niveaux de support/résistance ainsi que les schémas de volatilité. Que vous suiviez les sommets historiques ou cherchiez à identifier des tendances, les données historiques constituent un élément essentiel de la prévision des prix et de l'analyse technique.
Prévision du prix de RHEA
Vous voulez savoir dans quelle direction RHEA pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de RHEA combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité
Acheter du RHEA (RHEA)
Montant
1 RHEA = 0.02977 USD