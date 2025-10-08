Le prix en temps réel de PROJECT RESCUE est aujourd'hui de 0.1508 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de RESCUE à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix RESCUE facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de PROJECT RESCUE est aujourd'hui de 0.1508 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de RESCUE à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix RESCUE facilement sur MEXC maintenant.

En savoir plus sur RESCUE

Informations sur le prix de RESCUE

Livre blanc de RESCUE

Site officiel de RESCUE

Tokenomics de RESCUE

Prévisions de prix de RESCUE

Historique de RESCUE

Guide d'achat de RESCUE

Convertisseur de RESCUE en monnaie fiduciaire

RESCUE au comptant

Pré-ouverture

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de PROJECT RESCUE

Cours PROJECT RESCUE(RESCUE)

Prix en temps réel : 1 RESCUE à USD

$0.151
$0.151$0.151
+1.13%1D
USD
Graphique du prix de PROJECT RESCUE (RESCUE) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 08:56:55 (UTC+8)

Informations sur le prix de PROJECT RESCUE (RESCUE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.1427
$ 0.1427$ 0.1427
Bas 24 h
$ 0.1527
$ 0.1527$ 0.1527
Haut 24 h

$ 0.1427
$ 0.1427$ 0.1427

$ 0.1527
$ 0.1527$ 0.1527

$ 0.8680709587324534
$ 0.8680709587324534$ 0.8680709587324534

$ 0.009358123976666423
$ 0.009358123976666423$ 0.009358123976666423

+0.86%

+1.13%

-2.40%

-2.40%

Le prix en temps réel de PROJECT RESCUE (RESCUE) est de $ 0.1508. Au cours des dernières 24 heures, RESCUE a évolué entre un minimum de $ 0.1427 et un maximum de $ 0.1527, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RESCUE est $ 0.8680709587324534, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.009358123976666423.

En termes de performance à court terme, RESCUE a évolué de +0.86% au cours de la dernière heure, +1.13% sur 24 heures et de -2.40% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour PROJECT RESCUE (RESCUE)

No.4872

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 88.25K
$ 88.25K$ 88.25K

$ 15.08M
$ 15.08M$ 15.08M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

35,458,333
35,458,333 35,458,333

0.00%

SOL

La capitalisation boursière actuelle de PROJECT RESCUE est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 88.25K. L'offre en circulation de RESCUE est de 0.00, avec une offre totale de 35458333. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 15.08M.

Historique du prix de PROJECT RESCUE (RESCUE) en USD

Suivez la variation du prix de PROJECT RESCUE aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.001687+1.13%
30 jours$ -0.2021-57.27%
60 jours$ -0.0923-37.97%
90 jours$ -0.1619-51.78%
Variation du prix de PROJECT RESCUE aujourd'hui

Aujourd'hui, RESCUE a enregistré une variation de $ +0.001687 (+1.13%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de PROJECT RESCUE sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.2021 (-57.27%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de PROJECT RESCUE

En élargissant la vue à 60 jours, RESCUE a constaté une variation de $ -0.0923 (-37.97%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de PROJECT RESCUE sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ -0.1619 (-51.78%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de PROJECT RESCUE (RESCUE) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de PROJECT RESCUE.

Qu'est-ce que PROJECT RESCUE (RESCUE)

Project Rescue allie des décennies d'expertise en intervention d'urgence à la technologie blockchain de pointe et à la finance décentralisée (DeFi) pour lancer le token $RESCUE, qui soutient les opérations de secours à l'échelle mondiale et les efforts de préparation aux catastrophes, permet aux individus d'investir dans des initiatives concrètes et à fort impact visant à bâtir des communautés plus sûres et plus résilientes, et fédère une communauté mondiale animée par une vision commune de sécurité et de résilience.

PROJECT RESCUE est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en PROJECT RESCUE. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de RESCUEpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le PROJECT RESCUE sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de PROJECT RESCUE fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de PROJECT RESCUE (USD)

Combien vaudra PROJECT RESCUE (RESCUE) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs PROJECT RESCUE (RESCUE) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour PROJECT RESCUE.

Consultez la prévision de prix de PROJECT RESCUE maintenant !

Tokenomics de PROJECT RESCUE (RESCUE)

Comprendre la tokenomics de PROJECT RESCUE (RESCUE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token RESCUE !

Guide d'achat de PROJECT RESCUE (RESCUE)

Vous cherchez à savoir comment acheter du PROJECT RESCUE? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du PROJECT RESCUE. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

RESCUE en devises locales

1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à VND
3,968.302
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à AUD
A$0.229216
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à GBP
0.111592
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à EUR
0.12818
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à USD
$0.1508
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à MYR
RM0.634868
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à TRY
6.289868
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à JPY
¥22.9216
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à ARS
ARS$215.735988
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à RUB
12.376156
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à INR
13.385008
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à IDR
Rp2,513.332328
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à KRW
213.899244
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à PHP
8.766004
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à EGP
￡E.7.175064
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à BRL
R$0.80678
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à CAD
C$0.209612
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à BDT
18.38252
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à NGN
221.763464
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à COP
$582.2388
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à ZAR
R.2.598284
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à UAH
6.240104
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à TZS
T.Sh.370.5156
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à VES
Bs27.898
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à CLP
$144.6172
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à PKR
Rs42.76688
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à KZT
81.600896
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à THB
฿4.897984
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à TWD
NT$4.611464
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à AED
د.إ0.553436
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à CHF
Fr0.119132
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à HKD
HK$1.173224
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à AMD
֏57.754892
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à MAD
.د.م1.376804
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à MXN
$2.773212
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à SAR
ريال0.5655
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à ETB
Br21.950448
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à KES
KSh19.515028
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à JOD
د.أ0.1069172
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à PLN
0.55042
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à RON
лв0.658996
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à SEK
kr1.419028
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à BGN
лв0.251836
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à HUF
Ft50.858808
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à CZK
3.156244
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à KWD
د.ك0.0461448
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à ILS
0.493116
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à BOB
Bs1.045044
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à AZN
0.25636
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à TJS
SM1.399424
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à GEL
0.408668
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à AOA
Kz137.464756
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à BHD
.د.ب0.0567008
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à BMD
$0.1508
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à DKK
kr0.96512
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à HNL
L3.963024
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à MUR
6.85386
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à NAD
$2.596776
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à NOK
kr1.503476
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à NZD
$0.259376
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à PAB
B/.0.1508
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à PGK
K0.63336
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à QAR
ر.ق0.55042
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à RSD
дин.15.16294
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à UZS
soʻm1,816.867052
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à ALL
L12.519416
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à ANG
ƒ0.269932
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à AWG
ƒ0.269932
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à BBD
$0.3016
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à BAM
KM0.251836
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à BIF
Fr444.7092
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à BND
$0.194532
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à BSD
$0.1508
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à JMD
$24.1657
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à KHR
605.621848
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à KMF
Fr63.7884
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à LAK
3,278.260804
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à LKR
Rs45.668272
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à MDL
L2.51836
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à MGA
Ar673.213424
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à MOP
P1.209416
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à MVR
2.30724
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à MWK
MK261.805388
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à MZN
MT9.63612
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à NPR
Rs21.431696
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à PYG
1,054.5444
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à RWF
Fr218.2076
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à SBD
$1.241084
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à SCR
2.174536
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à SRD
$5.739448
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à SVC
$1.321008
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à SZL
L2.595268
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à TMT
m0.5278
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à TND
د.ت0.440336
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à TTD
$1.02544
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à UGX
Sh519.9584
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à XAF
Fr84.9004
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à XCD
$0.40716
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à XOF
Fr84.9004
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à XPF
Fr15.3816
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à BWP
P2.008656
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à BZD
$0.303108
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à CVE
$14.261156
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à DJF
Fr26.8424
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à DOP
$9.452144
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à DZD
د.ج19.584396
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à FJD
$0.340808
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à GNF
Fr1,311.206
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à GTQ
Q1.156636
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à GYD
$31.586568
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) à ISK
kr18.2468

Ressources de PROJECT RESCUE

Pour une compréhension plus approfondie de PROJECT RESCUE, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de PROJECT RESCUE
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur PROJECT RESCUE

Combien vaut PROJECT RESCUE (RESCUE) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de RESCUE en USD est de 0.1508 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de RESCUE à USD ?
Le prix actuel de RESCUE en USD est $ 0.1508. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de PROJECT RESCUE ?
La capitalisation boursière de RESCUE est de $ 0.00 USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de RESCUE ?
L'offre en circulation de RESCUE est de 0.00 USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de RESCUE ?
RESCUE a atteint un prix ATH de 0.8680709587324534 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de RESCUE ?
RESCUE a vu un prix ATL de 0.009358123976666423 USD.
Quel est le volume de trading de RESCUE ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour RESCUE est de $ 88.25K USD.
Est-ce que RESCUE va augmenter cette année ?
RESCUE pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de RESCUE pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 08:56:55 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur PROJECT RESCUE (RESCUE)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-07 15:18:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies actuellement à 70, sentiment du marché en état d'"Avidité"
10-07 12:23:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin a brièvement dépassé 126 000 $ aujourd'hui, créant un nouveau All-time High (ATH)
10-07 07:38:00Mises à jour de l'industrie
Données : Le volume de trading mensuel des DEX perpétuels dépasse 1 billion de dollars pour la première fois en septembre
10-06 20:37:00Mises à jour de l'industrie
2
10-06 18:13:00Mises à jour de l'industrie
L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique

Actualités à la une

Pourquoi tant de gens continuent-ils à perdre de l’argent dans une phase haussière ?

October 6, 2025

L’essor des réseaux Bitcoin de niveau 2 : Comprendre la technologie qui façonne l’avenir de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025 : Quand TOTAL3 atteint de nouveaux sommets mais que votre portefeuille ne bouge pas

October 5, 2025
Voir plus

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

Calculatrice pour RESCUE vers USD

Montant

RESCUE
RESCUE
USD
USD

1 RESCUE = 0.1508 USD

Trader RESCUE

RESCUE/USDT
$0.151
$0.151$0.151
+1.13%

Rejoignez MEXC dès aujourd'hui

-- Frais de maker au comptant, -- Frais de taker au comptant
-- Frais de maker sur les contrats à terme, -- Frais de taker sur les contrats à terme