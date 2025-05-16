RESCUE

Project Rescue allie des décennies d'expertise en intervention d'urgence à la technologie blockchain de pointe et à la finance décentralisée (DeFi) pour lancer le token $RESCUE, qui soutient les opérations de secours à l'échelle mondiale et les efforts de préparation aux catastrophes, permet aux individus d'investir dans des initiatives concrètes et à fort impact visant à bâtir des communautés plus sûres et plus résilientes, et fédère une communauté mondiale animée par une vision commune de sécurité et de résilience.

Nom de la cryptomonnaieRESCUE

ClassementNo.4919

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale100,000,000

Offre totale35,458,333

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.8680709587324534,2025-07-10

Prix le plus bas0.009358123976666423,2025-05-16

Blockchain publiqueSOL

IntroductionProject Rescue allie des décennies d'expertise en intervention d'urgence à la technologie blockchain de pointe et à la finance décentralisée (DeFi) pour lancer le token $RESCUE, qui soutient les opérations de secours à l'échelle mondiale et les efforts de préparation aux catastrophes, permet aux individus d'investir dans des initiatives concrètes et à fort impact visant à bâtir des communautés plus sûres et plus résilientes, et fédère une communauté mondiale animée par une vision commune de sécurité et de résilience.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.