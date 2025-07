Informations sur Renta Network (RENTA)

Renta Network is building a transformative rental ecosystem by integrating blockchain, Web3, and AI solutions. Focused on decentralization, transaction security, and Real World Assets (RWA), the platform delivers a transparent, secure, and cost-efficient experience for users.

Site officiel : https://www.renta.network Livre blanc : https://renta.network/whitebook.pdf Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x792905a8b7c0a22d56e78e849f95c162018a4e2d