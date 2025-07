Informations sur Redbelly Network (RBNT)

Redbelly Network is the world’s first formally verified blockchain, developed at the University of Sydney in collaboration with CSIRO, the Australian National Science Agency. Patent #12093247 granted in the United States.Redbelly enables asset issuers to tokenise assets into compliant on-chain structured products.

Site officiel : https://www.redbelly.network/ Livre blanc : https://www.redbelly.network/hubfs/The%20Redbelly%20Network%20Whitepaper%201.4.pdf Explorateur de blocs : https://solscan.io/token/2GBVt2ENvbHepuJMWYTPkkfpWUabAhsaXToYw8UphxS3