PlaysOut est une infrastructure de publication haute performance qui alimente l'avenir du gaming embarqué. Conçue pour l’ère des superapps, elle permet aux développeurs de lancer et faire évoluer des milliers de mini-jeux à l’échelle mondiale via une intégration unique et fluide. En transformant les applications à fort trafic en environnements de jeu interactifs, PlaysOut augmente l’engagement, la rétention et la monétisation. Son architecture ouverte et interopérable crée un pont entre le Web2 et le Web3, favorisant la collaboration dans l’écosystème et offrant des expériences numériques nouvelle génération, sans friction ni fragmentation. PlaysOut est un moteur de croissance pour le divertissement interactif, où chaque interaction génère de la valeur et chaque jeu fait avancer l'économie on-chain.
Tokenomics de PlaysOut (PLAY) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de PlaysOut (PLAY) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens PLAY qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens PLAY pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Historique du prix de PlaysOut (PLAY)
L'analyse de l'historique du prix de PLAY permet aux utilisateurs de comprendre les mouvements passés du marché, les principaux niveaux de support/résistance ainsi que les schémas de volatilité. Que vous suiviez les sommets historiques ou cherchiez à identifier des tendances, les données historiques constituent un élément essentiel de la prévision des prix et de l'analyse technique.
Prévision du prix de PLAY
Vous voulez savoir dans quelle direction PLAY pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de PLAY combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
