Informations sur OCTA (OCTA)

OctaSpace is a decentralized computing platform specializing in rendering, data science, and AI tasks. Our marketplace empowers users to set pricing for equitable access. Utilizing an L1 blockchain merging PoW and PoA, we prioritize high performance. OctaSpace also offers a secure VPN service for online anonymity.

Site officiel : https://octa.space Livre blanc : https://whitepaper.octa.space/octaspace-whitepaper.pdf Explorateur de blocs : https://scan.octa.space/