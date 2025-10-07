Le prix en temps réel de NVIDIA xStock est aujourd'hui de 185.33 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de NVDAX à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix NVDAX facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de NVIDIA xStock est aujourd'hui de 185.33 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de NVDAX à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix NVDAX facilement sur MEXC maintenant.

Logo de NVIDIA xStock

Cours NVIDIA xStock(NVDAX)

Prix en temps réel : 1 NVDAX à USD

$185.26
$185.26$185.26
-0.81%1D
USD
Graphique du prix de NVIDIA xStock (NVDAX) en temps réel
Informations sur le prix de NVIDIA xStock (NVDAX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 184.96
$ 184.96$ 184.96
Bas 24 h
$ 188.56
$ 188.56$ 188.56
Haut 24 h

$ 184.96
$ 184.96$ 184.96

$ 188.56
$ 188.56$ 188.56

$ 190.71742228613832
$ 190.71742228613832$ 190.71742228613832

$ 150.17117069595338
$ 150.17117069595338$ 150.17117069595338

-1.52%

-0.80%

-0.73%

-0.73%

Le prix en temps réel de NVIDIA xStock (NVDAX) est de $ 185.33. Au cours des dernières 24 heures, NVDAX a évolué entre un minimum de $ 184.96 et un maximum de $ 188.56, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NVDAX est $ 190.71742228613832, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 150.17117069595338.

En termes de performance à court terme, NVDAX a évolué de -1.52% au cours de la dernière heure, -0.80% sur 24 heures et de -0.73% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour NVIDIA xStock (NVDAX)

No.1162

$ 11.20M
$ 11.20M$ 11.20M

$ 59.08K
$ 59.08K$ 59.08K

$ 11.20M
$ 11.20M$ 11.20M

60.45K
60.45K 60.45K

--
----

60,453.87817811
60,453.87817811 60,453.87817811

SOL

La capitalisation boursière actuelle de NVIDIA xStock est de $ 11.20M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 59.08K. L'offre en circulation de NVDAX est de 60.45K, avec une offre totale de 60453.87817811. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 11.20M.

Historique du prix de NVIDIA xStock (NVDAX) en USD

Suivez la variation du prix de NVIDIA xStock aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -1.5129-0.80%
30 jours$ +18.27+10.93%
60 jours$ +2.42+1.32%
90 jours$ +22.13+13.56%
Variation du prix de NVIDIA xStock aujourd'hui

Aujourd'hui, NVDAX a enregistré une variation de $ -1.5129 (-0.80%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de NVIDIA xStock sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +18.27 (+10.93%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de NVIDIA xStock

En élargissant la vue à 60 jours, NVDAX a constaté une variation de $ +2.42 (+1.32%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de NVIDIA xStock sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +22.13 (+13.56%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de NVIDIA xStock (NVDAX) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de NVIDIA xStock.

Qu'est-ce que NVIDIA xStock (NVDAX)

NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

NVIDIA xStock est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en NVIDIA xStock. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de NVDAXpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le NVIDIA xStock sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de NVIDIA xStock fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de NVIDIA xStock (USD)

Combien vaudra NVIDIA xStock (NVDAX) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs NVIDIA xStock (NVDAX) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour NVIDIA xStock.

Consultez la prévision de prix de NVIDIA xStock maintenant !

Tokenomics de NVIDIA xStock (NVDAX)

Comprendre la tokenomics de NVIDIA xStock (NVDAX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token NVDAX !

Guide d'achat de NVIDIA xStock (NVDAX)

Vous cherchez à savoir comment acheter du NVIDIA xStock? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du NVIDIA xStock. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

NVDAX en devises locales

1 NVIDIA xStock (NVDAX) à VND
4,876,958.95
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à AUD
A$279.8483
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à GBP
137.1442
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à EUR
157.5305
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à USD
$185.33
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à MYR
RM780.2393
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à TRY
7,728.261
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à JPY
¥27,984.83
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à ARS
ARS$265,134.9513
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à RUB
15,211.8864
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à INR
16,444.3309
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à IDR
Rp3,088,832.0978
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à KRW
262,134.4586
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à PHP
10,771.3796
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à EGP
￡E.8,816.1481
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à BRL
R$987.8089
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à CAD
C$257.6087
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à BDT
22,578.7539
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à NGN
272,542.5914
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à COP
$715,559.13
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à ZAR
R.3,189.5293
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à UAH
7,663.3955
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à TZS
T.Sh.455,355.81
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à VES
Bs34,286.05
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à CLP
$178,102.13
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à PKR
Rs52,529.9352
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à KZT
100,232.0239
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à THB
฿6,013.9585
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à TWD
NT$5,643.2985
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à AED
د.إ680.1611
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à CHF
Fr146.4107
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à HKD
HK$1,441.8674
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à AMD
֏70,925.791
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à MAD
.د.م1,690.2096
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à MXN
$3,404.5121
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à SAR
ريال694.9875
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à ETB
Br26,959.9551
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à KES
KSh23,933.5162
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à JOD
د.أ131.39897
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à PLN
674.6012
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à RON
лв809.8921
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à SEK
kr1,742.102
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à BGN
лв309.5011
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à HUF
Ft62,484.0095
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à CZK
3,873.397
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à KWD
د.ك56.71098
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à ILS
606.0291
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à BOB
Bs1,282.4836
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à AZN
315.061
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à TJS
SM1,719.8624
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à GEL
505.9509
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à AOA
Kz168,941.2681
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à BHD
.د.ب69.68408
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à BMD
$185.33
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à DKK
kr1,186.112
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à HNL
L4,868.6191
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à MUR
8,423.2485
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à NAD
$3,189.5293
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à NOK
kr1,845.8868
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à NZD
$318.7676
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à PAB
B/.185.33
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à PGK
K776.5327
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à QAR
ر.ق676.4545
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à RSD
дин.18,610.8386
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à UZS
soʻm2,232,891.0527
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à ALL
L15,376.8301
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à ANG
ƒ331.7407
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à AWG
ƒ331.7407
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à BBD
$370.66
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à BAM
KM309.5011
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à BIF
Fr546,538.17
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à BND
$239.0757
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à BSD
$185.33
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à JMD
$29,680.5995
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à KHR
744,296.3998
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à KMF
Fr78,023.93
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à LAK
4,028,912.9629
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à LKR
Rs56,091.9778
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à MDL
L3,093.1577
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à MGA
Ar827,365.0124
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à MOP
P1,486.3466
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à MVR
2,835.549
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à MWK
MK321,753.2663
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à MZN
MT11,844.4403
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à NPR
Rs26,320.5666
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à PYG
1,296,012.69
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à RWF
Fr269,284.49
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à SBD
$1,521.5593
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à SCR
2,750.2972
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à SRD
$7,155.5913
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à SVC
$1,621.6375
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à SZL
L3,187.676
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à TMT
m650.5083
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à TND
د.ت542.09025
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à TTD
$1,258.3907
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à UGX
Sh636,793.88
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à XAF
Fr104,155.46
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à XCD
$500.391
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à XOF
Fr104,155.46
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à XPF
Fr18,903.66
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à BWP
P2,466.7423
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à BZD
$372.5133
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à CVE
$17,513.685
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à DJF
Fr32,988.74
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à DOP
$11,609.0712
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à DZD
د.ج24,068.8071
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à FJD
$416.9925
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à GNF
Fr1,611,444.35
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à GTQ
Q1,419.6278
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à GYD
$38,787.7157
1 NVIDIA xStock (NVDAX) à ISK
kr22,424.93

Ressources de NVIDIA xStock

Pour une compréhension plus approfondie de NVIDIA xStock, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Site officiel de NVIDIA xStock
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur NVIDIA xStock

Combien vaut NVIDIA xStock (NVDAX) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de NVDAX en USD est de 185.33 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de NVDAX à USD ?
Le prix actuel de NVDAX en USD est $ 185.33. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de NVIDIA xStock ?
La capitalisation boursière de NVDAX est de $ 11.20M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de NVDAX ?
L'offre en circulation de NVDAX est de 60.45K USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de NVDAX ?
NVDAX a atteint un prix ATH de 190.71742228613832 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de NVDAX ?
NVDAX a vu un prix ATL de 150.17117069595338 USD.
Quel est le volume de trading de NVDAX ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour NVDAX est de $ 59.08K USD.
Est-ce que NVDAX va augmenter cette année ?
NVDAX pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de NVDAX pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur NVIDIA xStock (NVDAX)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-07 15:18:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies actuellement à 70, sentiment du marché en état d'"Avidité"
10-07 12:23:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin a brièvement dépassé 126 000 $ aujourd'hui, créant un nouveau All-time High (ATH)
10-07 07:38:00Mises à jour de l'industrie
Données : Le volume de trading mensuel des DEX perpétuels dépasse 1 billion de dollars pour la première fois en septembre
10-06 20:37:00Mises à jour de l'industrie
2
10-06 18:13:00Mises à jour de l'industrie
L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

