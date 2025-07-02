NVDAX

NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Nom de la cryptomonnaieNVDAX

ClassementNo.1162

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)18,149.94%

Offre en circulation60,453.87817811

Offre maximale∞

Offre totale60,453.87817811

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique190.71742228613832,2025-10-02

Prix le plus bas150.17117069595338,2025-07-02

Blockchain publiqueSOL

Secteur

Réseaux sociaux

