Découvrez les informations clés sur NEBL (NEBL), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur NEBL (NEBL)

Neblio is a distributed, high performance blockchain platform built for Enterprise & Industry 4.0 applications and services.

Site officiel : https://nebl.io/ Livre blanc : https://nebl.io/wp-content/uploads/2019/06/NeblioWhitepaper.pdf Explorateur de blocs : http://explorer.nebl.io/