Informations sur Nigella Diamond Club (NDC)

Nigella Diamond is the education and certification program of the Nigella Chain ecosystem. This program offers participants the opportunity to gain in-depth knowledge about blockchain, NFTs (Non-Fungible Tokens), cryptocurrencies, and related technologies. Nigella Diamond provides a comprehensive educational journey catering to both beginners and experienced professionals.

Site officiel : https://ndc.nigella.io Livre blanc : https://ndc.nigella.io/whitepaper.pdf Explorateur de blocs : https://explorer.nigella.io/token/0x18D9d3D909820C3967474a484076a60A40fa48a4